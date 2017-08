Basel 200 Passagiere müssen lange im Zug ausharren

Basel (sda). Bei einem Unwetter ist am Freitagabend in der Stadt Basel ein Mann von einem herunterfallenden Ast getroffen und verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen ins Spital. In Riehen mussten gegen 200 Passagiere rund dreieinhalb Stunden in einem Zug ausharren.

Ein heruntergefallener Ast hatte auf der S-Bahn-Strecke zwischen Wasserstelzen und der Haltestelle Niederholz die Fahrleitungen beschädigt, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt mitteilte. Die Rettungskräfte konnten den Zug erst evakuieren, nachdem Voraussetzungen für eine gefahrlose Bergung geschaffen waren.

In der Zwischenzeit versorgte die Feuerwehr die Passagiere mit Getränken und Frischluft, wie es weiter hieß. Die S-Bahn-Strecke zwischen dem Badischen Bahnhof in Basel und Riehen blieb nach dem Unwetter auch am Samstagmorgen unterbrochen.

Insgesamt gingen laut Mitteilung zwischen 18 und 20 Uhr rund hundert Notrufe bei den Behörden im Kanton Basel-Stadt in Zusammenhang mit dem Unwetter ein. Diverse Bauabschrankungen, mobile Toiletten und Velos waren umgekippt. Zudem waren Äste heruntergefallen.

Im Kanton Basel-Landschaft erhielten die Rettungskräfte am Freitagabend nach 18 Uhr aufgrund des Unwetters rund 150 Meldungen, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Zudem waren Bauabschrankungen umgekippt.

Die Feuerwehren mussten im Baselbiet insgesamt 45 Mal ausrücken. Besonders betroffen war laut Mitteilung die Region Münchenstein/Bottmingen.