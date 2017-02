Von Michael Werndorff

Wer durch Basel schlendert, dem fallen die Autos sofort auf: Alte Karossen, oft mit französischem Kennzeichen, die mit einer Sheriffklammer am Wegfahren gehindert werden sollen. Den Haltern scheint das Vorgehen der Polizei egal zu sein.

Basel. Für Wochen oder Monate stehen Autos – ­oft in schlechtem Zustand – in den Straßen, unter anderem in der Ochsengasse oder beim Rappoldshof in Kleinbasel. Dort umklammert eine Wegfahrsperre das Vorderrad eines in die Jahre gekommenen schwarzen Audis. Nicht nur beim Rappoldshof, auch in der Basler Innenstadt oder in Wohnquartieren sind solche Fahrzeuge zu sehen, die zum Leidwesen der Anwohner die ohnehin knappen Parkplätze blockieren. Die baselstädtische Polizei bringt die Parkklammer an, weil der Wagenbesitzer zum Beispiel eine Buße nicht bezahlt hat, Steuern ausstehen, Fahrzeuge technische Mängel aufweisen oder die Nummernschilder fehlen. Das kommt laut Statistik in Basel-Stadt 280 Mal im Jahr vor. „Wir schätzen, dass deutlich mehr als die Hälfte der Fahrzeuge, bei denen wir eine sogenannte Sheriffklammer setzen, aus Frankreich stammen“, wie Polizeisprecher Martin Schütz auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

Da in Frankreich die Kennzeichen den Fahrzeugen und nicht Personen zugeteilt werden, sei die Halterermittlung nach Änderungen, die den französischen Behörden nicht gemeldet werden, zuweilen schwierig bis unmöglich, berichtet Schütz. Daher bleibt Basel-Stadt oft auf dem finanziellen Schaden sitzen: Rund 700 Franken kostet die Entsorgung samt Abschleppkosten, wenn der Halter auch nach einer Frist von 90 Tagen kein Interesse mehr an seinem Auto bekundet oder dieser nicht ausfindig gemacht werden kann.

Immer wieder stoßen die Beamten auf stehengelassene Autos: „Der Grund dafür ist wohl in den meisten Fällen, dass die Fahrzeuge keinen Wert mehr aufweisen und dem Besitzer das Geld für den Unterhalt fehlt“, weiß der Polizeisprecher. Fahrzeuge die entfernt werden müssen, aber noch nicht verwertet werden können, kommen ins Sicherstellungsareal beim Stützpunkt der Verkehrspolizei. Der Platz in diesem Areal sei aber begrenzt, daher versuche die Verkehrspolizei primär, zu verwertende Fahrzeuge direkt an deren Standplatz zu entsorgen. Damit sollen zusätzliche Kosten vermieden werden, wie Schütz erklärt. Hin und wieder können die Fahrzeuge aber verwertet werden: „Wir versuchen Werkstattbetreiber zu finden, die uns die Fahrzeuge für einen kleinen Betrag abkaufen – beispielsweise, weil sie die Autos ausschlachten können. Sind nur Teilverwertungen möglich, übernehmen die Betreiber zuweilen die Fahrzeuge gegen ein kleines Entgelt für ihre Aufwendungen.“ Laut Schütz müsse der Kanton monatlich vier bis fünf Autos auf diese Art verwerten.