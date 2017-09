Basel 400 000 in der Fondation Beyeler: Klee kommt

Riehen. Die 400 000 Besucherin des Jahres wurde am Dienstag in der Fondation Beyeler begrüßt. „Ich bin das erste Mal in diesem Museum“, so die 19-jährige Sarah Karam freudig, die sich die Wolfgang Tillmans Ausstellung ansah. „Ich mag dieses Werk, weil es eine Alltagssituation darstellt“ – sagte sie zu „Osaka still life“ aus dem Jahre 2015. Zudem mag sie die „Persönlichkeit und Direktheit“, die die Personen in Tillmans Porträts ausstrahlen. Direkt im Anschluss an die Ausstellung „Wolfgang Tillmans“, die bis zum 1. Oktober zu sehen ist, eröffnet am gleichen Tag die große Werkschau zu „Klee – Die abstrakte Dimension“.

Am 27. September findet zum letzten Mal der „Lange Mittwoch“ in der Ausstellung statt – ein Treffpunkt für alle Kunstinteressierte. Am Mittwochabend von 18 bis 20 Uhr kann man sich hier mit jungen Experten zu Werken von Wolfgang Tillmans austauschen.

Vom 1. Oktober bis 21. Januar 2018 präsentiert die Fondation Beyeler dann eine umfangreiche Ausstellung des Künstlers Paul Klee, einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Zum ersten Mal überhaupt wird im Rahmen dieser Ausstellung Klees Verhältnis zur Abstraktion beleuchtet.