Basel. Wer ins Meer eintauchen will, der muss nicht weit fahren. Betritt man die Sonderausstellung des Spielzeug-Welten-Museums in Basel über die Treppe, steht man buchstäblich mit beiden Füßen mittendrin. Dank geschickter Animation und Kamera, steht man in einem auf den Boden projizierten Korallenriff. Bewegt man die Füße, erzeugt man Wellen und vertreibt die Fische. Nicht um die Meerestiere, sondern um ihre Abbilder dreht sich die Sonderausstellung „Das Mädchen und das Meer“.

Gezeigt wird hier eine oft übersehene Kuriosität der Antike, die sogenannten Fischteller. Das sind auffällig geformte Keramiken, auf denen allerlei Meerestiere zu sehen sind: Delphine, Kalmare, Meerbarben und Krustentiere. Die Teller sind meist flach, mit einer kleinen Vertiefung und haben einen trompetenförmigen Fuß. Die Besonderheit ist der Rand, der nach außen umgebogen ist. Die meisten dieser Teller sind so leicht, dass sie schwimmen können.

Die 60 ausgestellten Stücke entstammen der Sammlung des Mädchens Florence Gottet, die aus einer wohl situierten Zürcher Familie stammte. Aufgrund einer Krankheit starb sie mit nur elf Jahren in den 1980er Jahren. Ihre Familie schenkte ihr die Teller über die Jahre hinweg, aufgrund ihrer tiefen Liebe und großen Faszination für das Meer und seine Geschichte. Sie fragte sich: „Schwatzen und lachen die Fische wie wir oder worüber?“

Aufgrund ihres schon früh absehbaren Todes erlangt die Sammlung besondere Bedeutung. Denn der Fisch wurde in der Antike auch als Symbol für ein glückliches jenseitiges Leben genutzt. Noch immer hat der Ozean als Entstehungsort des Lebens hohe Symbolträchtigkeit.

Es ist bis heute eine Geheimnis der Geschichte, wozu diese Fischteller produziert wurden. Gegenwärtig gibt es rund 1000 Exemplare, verteilt auf verschiedene Sammlungen. Die Meisten entstanden circa 350 bis 325 Jahre vor Christus, vor allem in Kampanien, Apulien, Paestum und Athen. Dieser kleine Produktionszeitraum und die Tatsache, dass auf den Tellern praktisch keine Kratzer zu sehen sind, macht den täglichen Gebrauch als Möglichkeit wenig plausibel.

Auffällig ist auch, dass es sich bei den Motiven nicht um Speisefische zu handeln scheint. Diskussionen der Fachwelt fördern die verschiedensten Theorien zu Tage: Die Teller könnten als Grabbeilage gedient haben oder in einem Trinkspiel verwendet worden sein.

Aufgewertet werden die Stücke durch lebensechte Präparate aus dem Winkelmann-Museum in Stendal. Diese dominieren den Raum beinahe durch die zentrale Anordnung in einem großen „Aquarium“ Der Besucher kann die antike Kunst so direkt mit dem Original vergleichen.

Pablo Picasso erkannte das künstlerische Potenzial der Fischteller und stellte seinerseits selbst Interpretationen derselben her, die ebenfalls im Museum zu sehen sind. Sechs dieser bunten, bemalten Objekte sind ausgestellt. Sie unterscheiden sich stilistisch deutlich von den schwarz, weiß und rötlich/ockerfarbenen antiken Kunstwerken.

Wer sich selbst an einem Fischteller versuchen will, dem bietet das Museum einen Workshop. Hier können kleine und große Fischkünstler einen Teller mit zu Verfügung gestellten Materialien bemalen.

n bis 2. April 2017, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Museum, im Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr;

Sonderöffnungszeiten: 24.12., 10 bis 16 Uhr; 25.12. geschlossen; 26.12., 10 bis 18 Uhr; 31.12., 10 bis 16 Uhr; 1.1.2017, 10 bis 18 Uhr

Kinder bis 16 haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.