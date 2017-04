Basel Aller Welt Erlösung: die Johannespassion

Basel. Basel bringt es immer wieder fertig. Ob zu Weihnachten oder vor Ostern: Lange Schlangen vor den Eingängen des Basler Münsters und das Kirchenschiff voll besetzt. Im Zentrum stand dieses Mal die Johannespassion von Bach unter der Leitung von Adrian Stern. Der Basler Gesangsverein mit fast hundert Sängerinnen und Sängern wird begleitet vom Orchester „L’arpa festante.“

Waches und konzentriertes Mitlesen des Textes sichert den Genuss beim Erlebnis des dramatisch geführten Oratoriums und hält bei den Besuchern die Spannung konsequent und bis zuletzt aufrecht. Diese löst sich nach zweieinhalb Stunden und bricht sich mit minutenlangem Applaus Bahn. Ein gelöstes Publikum strömt aus der Kirche, fühlt sich rundum beglückt und bewegt. Der Funke hat gezündet.

Was ist es, das einen so mitnimmt und mitreißt? Bei einem Werk, das schon so alt ist und tausend Mal gehört wurde? Da ist das Aufeinanderprallen der Mächte, denen sich die Johannespassion widmet. Wer siegt am Ende? Der Einsatz des Chors zu Beginn kommt darin einem kräftigen Postulat gleich. Darin enthalten die Bitte, doch zu enthüllen, wer am Ende das Sagen hat. Ist es Christus oder Pilatus? Es ist der Auftritt von Figuren, die so menschlich und deshalb so nahe sind: feige, blutrünstig, aber voller Sehnsucht nach Gerechtigkeit.

Es ist nicht zuletzt auch die Rolle des Erzählers, der ordnet, moderiert und dem es sich gut folgen lässt. Oder die Rede und Gegenrede, in der man sich wiederfindet, die zur Debatte und zu eigener Haltung einlädt. In intensive Momente sind hochempfindsame Arien eingebaut, die in klarer Struktur und Denkarbeit wirklich alle Gefühle erlauben: Gehässigkeit, Wut, tiefste Trauer und empfindsames Zugeneigtsein dem Opfer gegenüber.

Den Chorsängern kommen dabei unterschiedlichste Rollen zu, die sie unter markanter Leitung meisterlich ausgestalten. Mal mimen sie den aufgeregten schreienden Mob, mal führen sie andächtigen Kommentar. Anspruchsvoll die fließenden Sechzehntel Figuren im Eingangschor (1), die feinen Nuancen im Wechselbad der Emotionen. Pointiert und deutlich hörbar setzt der Chor im Drama Akzente. Attacke bei: „Nach dem Gesetz soll er sterben!“ Mahnend und dabei so eindringlich im Choral (28), dass es einem in Mark und Bein fährt: „O Mensch, mache Richtigkeit!“ Der Ton im letzten Choral (40) ist im Vergleich zur machtvollen Pose zu Beginn dabei deutlich ein anderer geworden: sublim, zurückhaltend, mit flehender Gebärde. Derjenige, der zu Beginn der Held sein sollte, gibt sich schwach und im Sterben solidarisch mit den Menschen.

Ganz große Freude bereitet der Evangelist/Tenor Simon Bode. Er singt mit hellem Timbre, dabei sehr kraftvoll. Damit ist er so präsent, dass er die große Münstergemeinde zu binden vermag. Warm und von großer Reife lässt sich die Stimme bei Christus (Michael Leibundgut) hören. Beim „Arioso“ (19) lässt sich genießen, wie unter anderen mit den Streichern luzide und farbig Originaltreue auslegen lässt. Singen unter professioneller Leitung? Der Basler Gesangsverein lädt ein zu unverbindlichen Schnupperproben: Dienstag, 2. und 9. Mai, 19.45 Uhr, Münstersaal der Rittergasse 1. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.