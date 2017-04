Basel Anspruchsvoll und zeitintensiv

Baden (sda). Die Nagra ist zuversichtlich, ab dem Jahr 2019 mit den Tiefenbohrungen für ein Atommüll-Endlager beginnen zu können – trotz Widerstand in den betroffenen Standortregionen. Zuvor werden in den nächsten Monaten die Daten der 3D-Seismik ausgewertet und interpretiert.

Das Sachplanverfahren Tiefenlager sei gut unterwegs. „Wir biegen in die dritte und letzte Etappe ein“, sagte Markus Fritschi, Mitglied der Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), dieser Tage an der Jahresmedienkonferenz in Baden. Mit den dreidimensionalen Messungen wurde Ende Februar die zweite Etappe abgeschlossen. Mit der 3D-Seismik könnten lückenlose Aussagen zur räumlichen Verteilung im Untergrund gemacht werden, stellte Marian Hertrich, Projektleiter Geophysik, fest. Unmittelbar nach Abschluss der Feldmessungen mit Vibrationsfahrzeugen wurde mit der Bearbeitung der riesigen Datenmengen begonnen. Laut Hertrich ist das ein „anspruchsvoller und zeitintensiver Prozess“. Dabei nutzt die Nagra das Spezialwissen von mehreren Firmen in Leoben, Hannover und Torun.

Die Bearbeitung in einzelnen Modulen habe den Vorteil, dass die einzelnen Schritte der seismischen Untersuchungen besser überprüfbar seien, sagte Hertrich. Die Ergebnisse sollen Ende 2018 vorliegen. In einem nächsten Schritt will die Nagra mit den Tiefenbohrungen beginnen.

Beim Bundesamt für Energie (BFE) liegen derzeit je acht Sondiergesuche für die beiden Standorte Jura Ost im Gebiet Bözberg im Aargauer Jura und Zürich Nordost (Weinland). Die Gesuche für Nördlich Lägern folgen diesen Sommer.

Während der öffentlichen Auflage der Gesuche für Jura Ost gab es in den Gemeinden rund um den Bözberg weit mehr als 400 Einsprachen. Trotzdem ist die Nagra optimistisch, dass die Bohrtürme ab 2019 auffahren können.