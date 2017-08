Basel Antike jenseits von Asterix und Obelix

Augst (ads). Zu einer Zeitreise in die Welt der Antike lädt das Römerfest in Augusta Raurica ein. Mehr als 1000 Mitwirkende treten am Samstag und Sonntag bei der 22. Auflage des Spektakels auf und lassen die Zeit von Cäsar, Augustus & Co. wieder aufleben.

Wie kaum ein anderes antikes Großreich löst der Name Rom bis heute Emotionen aus. Sei es durch Asterix-Comics oder das – historisch meist fehlerhafte – Geschichtsbild von Monumentalfilmen wie „Ben Hur“ oder „Spartacus“: Das römische Reich hat die Popkultur bis heute in vielen Bereichen durchdrungen.

Mit so manchem Halbwissen und verdrehten Tatsachen aufzuräumen, ist eines der Hauptanliegen beim Römerfest in Augusta Raurica. Archäologen sind während der zweitägigen Veranstaltung vor Ort und berichten über ihre Forschungen. Handwerker werden zudem mit originalgetreuem Werkzeug, wie es in der Antike verwendet wurde, Nutzgegenstände und Schmuck anfertigen.

Wie weiland im alten Rom nimmt beim Römerfest der Marktplatz einen zentralen Raum ein. Mehr als 70 Aussteller bieten ihre Handwerkswaren feil, wobei die jungen Besucher sich in Fertigkeiten wie dem Schmieden oder dem Spinnen von Wolle üben können.

Wer eher eine Karriere als Legionär beim römischen Heer anstrebt, kann in der Legionärsschule für Kinder einiges lernen. Besonders stolz sind die Veranstalter darauf, dass sie eine Gruppe aus Augsburg verpflichten konnten, die mit mehreren komplett eingerichteten Römerhäusern anreist. Auch ein Glasschmelzofen, nach antikem Vorbild errichtet, ist laut der Internetseite des Römerfestes einer der Höhepunkte. Auch Tanz, Musik und nicht zuletzt das Kräftemessen in der Arena gehören dazu.