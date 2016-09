Nachrichten-Ticker

18:02 Donbass-Waffenruhe hält - Steinmeier und Ayrault in Ostukraine

Kiew - Mit Unterstützung Deutschlands und Frankreichs haben die Konfliktparteien im Kriegsgebiet Ostukraine einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe genommen. Sowohl die Militärführung in Kiew als auch die prorussischen Separatisten im Donbass berichteten von einer spürbaren Beruhigung. Die Feuerpause war in der Nacht in Kraft getreten. Bei einem Besuch in der von Regierungseinheiten kontrollierten Stadt Kramatorsk forderten Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault von Russland und der Ukraine weitere Fortschritte beim Friedensprozess.

17:58 Nach Krawallen in Bautzen Ausgangssperre für junge Flüchtlinge

Bautzen - Nach gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Rechtsextremen in der sächsischen Stadt Bautzen greift der zuständige Landkreis gegen junge Asylbewerber hart durch. Vier Rädelsführer aus einem Wohnheim im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wurden an andere Standorte gebracht, damit sie keinen Einfluss mehr auf ihre Mitbewohner ausüben können. Für die etwa 30 in Bautzen lebenden unbegleiteten, minderjährigen Asylbewerber gelten fortan ein Alkoholverbot und eine Ausgangssperre ab 19.00 Uhr. Laut Polizei ging die Gewalt bei den Krawallen von jungen Flüchtlingen aus.

17:50 Gute Bildungsnoten für Deutschland

Berlin - Der überwiegende Teil der Jugendlichen in Deutschland nutzt die guten Chancen durch Bildung und Ausbildung für seine berufliche Karriere. So gehen in kaum einem anderen Land so viele junge Leute zur Schule, sind in Ausbildung oder haben einen Job wie in Deutschland. Trotzdem haben weiterhin viele nur schlechte Chancen: Der Anteil junger Menschen ohne qualifizierten Abschluss stagniert seit Jahren. Das zeigt die OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". Der "reibungslose Übergang" von Ausbildung in Beruf sei die "herausragendste Stärke des deutschen Bildungssystems", hieß es.

17:17 Schwangere getötet: Polizei fahndet nach Ex-Geliebtem

Kirchroth - Bei einem Angriff auf eine schwangere Frau in Niederbayern sind die werdende Mutter und auch das Ungeborene getötet worden. Am Tag nach der Tat in Kirchroth bei Straubing benannte die Polizei einen Tatverdächtigen: Es handele sich demnach um einen 39-Jährigen aus dem sozialen Umfeld des Opfers, teilte die Staatsanwaltschaft Straubing mit. Beide hätten vor Monaten eine Liebesbeziehung gehabt. Der Mann ist noch nicht gefasst, es wurde aber ein Haftbefehl erlassen. Die Frau erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen.

17:12 Merkel und Hollande fordern Fahrplan für EU

Berlin - Vor dem EU-Gipfel der 27 fordern Deutschland und Frankreich einen konkreten Fahrplan zur Stärkung der krisengeplagten EU. Dabei geht es ihnen um den Schutz vor terroristischen Gefahren oder die Sicherung des Wohlstands. Kanzlerin Angela Merkel und Präsident François Hollande sprachen sich in Paris für eine "Agenda von Bratislava" aus, die auf dem Gipfel in der slowakischen Hauptstadt besprochen werden soll. Hollande und Merkel nannten unter anderem Prioritäten wie Sicherheit mit neuen Verteidigungskapazitäten und die wirtschaftliche und soziale Zukunft Europas.