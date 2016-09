Basel. Die Handelskammer beider Basel beurteilt den Nutzungsplan „Volta Nord“ kritisch und wehrt sich gegen den kantonsweiten Abbau der Zone-7-Areale zugunsten von Misch­nutzungen mit Wohnen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Kammer fordert seit längerem eine Gesamtschau und eine umfassende Arealentwicklungsstrategie. Mit der Planauflage zu „Volta Nord“ zeigt der Kanton Basel-Stadt auf, wie sich das Areal im äußers­ten Nordwesten Basels zukünftig weiterentwickeln soll. Kerninhalt dabei ist die Um­widmung des Areals in ein Mischgebiet mit Wohnen, Arbeiten und Kultur. Damit ist die Handelskammer beider Basel nicht einverstanden. Der Kanton berücksichtigt damit nicht, dass das Gebiet im Richtplan behördenverbindlich als wirtschaftliches Schwerpunktgebiet definiert ist, moniert die Handelskammer beider Basel. Des Weiteren eigne sich das Areal auch aufgrund der industriell geprägten Nachbarschaft nicht für Wohnen, heißt es weiter. Basel-Stadt will in den nächsten Jahren mehr Einwohner anziehen und weitere Arbeits­plätze schaffen. Hierfür verfolgt der Kanton seit einiger Zeit die Einführung von Mischgebieten. Diese Mischnutzungen sollen überwiegend auf bestehenden gewerblich ge­nutzten Flächen umgesetzt werden. Die Handelskammer erachte es als problematisch, dass bisher mit jedem Areal so verfahren werde, womit eine Verdrängung einzelner Unternehmen und eine weitere Verknappung von Wirtschaftsflächen einhergehe. Ins­besondere den letzten Punkt bestätigte das Amt für Arbeit und Wirtschaft ausführlich in einem Artikel der Basler Zeitung, teilt die Handelskammer mit.