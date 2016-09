Mit einem großen trinationalen Fest wird am Samstag, 17. September, die Internationale Bauausstellung IBA Basel Expo eröffnet. Hierzu laden die Träger des Projekts 3Land in Kooperation mit der IBA Basel die Bevölkerung ein, grenzüberschreitend gemeinsam zu feiern. Basel. Die gemeinsame Planung einer neuen Teilstadt zwischen Basel, Weil am Rhein und Hüningen ist ein einmaliges Projekt in Europa und ein Paradebeispiel für das Wirken der IBA Basel, teilen die Verantwortlichen mit. Das Grenzgebiet im Dreiländereck von Basel, Hüningen und Weil am Rhein ist derzeit geprägt von großen Industrie- und Verkehrsanlagen. Mehr oder weniger übergangslos stehen sie neben Wohngebieten oder Freiräumen und nicht selten muss man einen Umweg um sie machen, um von A nach B zu gelangen, heißt es weiter. Die Selbstverständlichkeit, mit der täglich Tausende die Landesgrenzen überqueren, ist im Raum kaum ablesbar. Der wirtschaftliche Strukturwandel eröffnet die Chance, die Areale zu öffnen, umzunutzen und besser miteinander zu vernetzen – ein Ziel, das die drei Städte mit dem Projekt 3Land verfolgen. Der Rhein verbindet Basel, Hüningen und Weil am Rhein ganz direkt. Eine Schiffsverbindung wird daher am Eröffnungstag der IBA Basel Expo das 3Land auf dem Wasserweg erlebbar machen und aufzeigen, wie die Region über die Grenzen hinweg zusammenwächst, teilen die Veranstalter mit. Interessierte können kostenlos zwischen Hüningen, Weil am Rhein, dem Klybeckquai und dem Rheinpark bei der Dreirosenbrücke pendeln. Das Schiff „Lai da Tuma“ ist zwischen 13 und 19 Uhr im Einsatz. Es kann überall zugestiegen und wieder ausgestiegen werden. Während der Fahrt wollen die Projektträger 3Land den Passagieren Informationen über und Einblicke in den Stand der aktuellen 3Land-Planung bieten. An den vier Anlegestellen laden ein abwechslungsreiches IBA Basel Expo Eröffnungsprogramm und ein lokales kulinarisches Angebot zum Verweilen ein. Auftaktveranstaltung Die Auftaktveranstaltung zur IBA Basel Expo findet am Freitagabend, 16. September, ab 18 Uhr im Badischen Bahnhof statt. Dann werden Aspekte und Fragen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit bei der Stadt- und Raumplanung diskutiert. Teilnehmer sind neben Monica Linder-Guarnaccia, Geschäftsführerin der IBA Basel, der niederländische Stadtplaner und Architekt, Jo Coenen, der ein Inputreferat halten wird. Im Anschluss diskutieren Coenen und Linder-Guarnaccia gemeinsam mit Hans-Peter Wessels, IBA Präsident, Regierungsrat und Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt, Olivier Denert, Mission Operationelle Transfrontalière, Eric Jakob, Botschafter Schweizerische Eidgenossenschaft, und Reimar Molitor, IBA-Expertenrat und Geschäftsführer der Region Köln/Bonn, über die Chancen und Herausforderungen für länder- und kommunenübergreifende Stadt- und Raumplanungsprojekte. Die Experten gehen der Frage nach, was sich aus den Erfahrungen vor Ort im Dreiländereck für andere grenzüberschreitende Projekte ableiten lässt.