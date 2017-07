Basel Atommüll landet in Plasma-Ofen

18:59 Bericht: Dobrindt lässt Daimler-Dieselfahrzeuge untersuchen

18:57 Justizausschuss will Trump Jr. befragen

Washington - Der Justizausschuss des US-Senats will den ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump in der Russland-Affäre befragen. Der Vorsitzende des Gremiums, der Republikaner Chuck Grassley, kündigte an, Donald Trump Jr. in einem Brief um eine Aussage vor dem Gremium zu bitten. Der 39-jährige Präsidentensohn hatte eingeräumt, dass er sich während des Wahlkampfes mit einer russischen Anwältin getroffen hatte. Aus einem von Trump Jr. veröffentlichten E-Mail-Wechsel geht hervor, dass ihm belastende Informationen über Hillary Clinton in Aussicht gestellt worden waren.