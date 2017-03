Basel Auf dem Abstellgleis

Wer mit über 50 Jahren arbeitslos wird, hat kein leichtes Los: Vielen Firmen sind ältere Arbeitnehmer schlichtweg zu teuer, in der Schweiz droht zudem noch die Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung. Vor einem Jahr hat sich der Basler Verein Workfair 50+ gegründet, der sich auf vielfältige Weise für die von Erwerbslosigkeit bedrohten Menschen über 50 einsetzt und Politiker mit dem Problem konfrontiert.

Basel. „Das soziale System hat sich dem globalen Zeitalter nicht angepasst“, erklärt Roger Goetti, Vizepräsident von Workfair 50+, das aktuelle Problem. In der heutigen schnelllebigen Zeit würden Arbeitnehmer um die 50 Jahre schnell „aussortiert“, da sie im Vergleich zu ihren jungen Kollegen zu teuer sind oder – aus Sicht des Arbeitgebers – der technischen Entwicklung nicht standhalten können. „Ein über 50-Jähriger ist für den Betrieb rund zehn Prozent teurer als ein 30-Jähriger“, erklärt Goetti. Jedoch würde oftmals vergessen, dass diesem Aspekt Erfahrung und Wissen gegenüberstehen.

Aussteuerung meist nach 18 Monaten

Nach einer Kündigung steht den Betroffenen in der Schweiz Arbeitslosengeld zu – allerdings nur für im Schnitt 18 Monate, erklärt Goetti. Danach werden die meisten aus der Arbeitslosenkasse aus­gesteuert. Ein Status, der bei Betroffenen Existenzängste und viele Fragen hervorruft. Meist geht es dann an das ­eigene Vermögen. „Da hat man sein Leben lang gespart, und dann?“, gibt Goetti zu bedenken. Wer mittellos ist, hat laut Verfassung in einem solchen Fall Anspruch auf Sozialhilfe. Nach Ansicht des Vereins Workflow 50+ sei dieser Topf jedoch eine Nothilfe und kein „Vorruhestandsmodell für Bedürftige“.

Auf das Abstellgleis gestellt zu werden, kennt Roger Goetti, heute 63 Jahre, nur zu gut: Der im Bereich Informatik Beschäftigte wurde mit 46 Jahren gekündigt und galt dann bei den Behörden als „unvermittelbar“. Um sich weiterzubilden, absolvierte er ein Masterstudium – danach galt er als überqualifiziert. Doch Goetti steckte nicht den Kopf in den Sand, sondern machte sich selbstständig als Unternehmensberater. Seine Erfahrungen gibt er heute bei Workfair 50+ weiter.

Der Verein, mit Sitz in Basel und einer Sektion in Biel, richtet sich vorrangig an erwerbslose und von der Erwerbslosigkeit bedrohte Menschen über 50. Finanziert wird die Arbeit über Mitgliederbeiträge und Spenden. Für Workfair 50+ stehen geleitet vom Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Förderung, Mobilisierung und Stärkung der Ressourcen von betroffenen Menschen im Mittelpunkt. Die derzeit 120 Mitglieder – bislang alle ehrenamtlich tätig – stehen den Betroffenen zum Beispiel über eine Beratungshotline zur Seite. Zudem wurde eine Internet-Jobbörse eingerichtet, die sich speziell an Jobsuchende über 50 richtet.

Erwerbslose in die Selbstständigkeit führen

Der Verein hat aber noch weitere – größere – Pläne: Im Kanton Basel-Stadt soll in naher Zukunft eine Liegenschaft in Zwischennutzung gefunden werden, in der Erwerbslose ihre eigenen kleinen Firmen starten können. „Es soll eine Mischsituation aus eigenen Aktivitäten und Beratungscenter werden“, erklärt Goetti. Auf kurz oder lang möchte der Verein auch den Mitgliedern ermöglichen, aus ihren Dienstleistungen Erwerb zu generieren.

Für all diese Vorhaben braucht es jedoch nicht nur Spenden, sondern auch den Rückhalt aus der Politik. „Das Thema ist reif, es bewegt sich etwas“, sagt Goetti, dem es mit seinen Mitstreitern aus dem Verein gelungen ist, einige Parlamentarier aus Basel mit ins Boot zu holen. Es sei allmählich in den Köpfen der Politiker angekommen, dass die aktuelle Situation das Land einmal viel Geld kosten werde. Immerhin seien aktuell etwa die Hälfte der Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt über 45 Jahre, bemerkt Goetti.

Dass Arbeitnehmer ab 50 aussortiert werden, sei ein Thema, das gerne tabuisiert werde. Auch seien die Arbeitslosenstatistiken des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) nicht repräsentativ: Aktuell wird die Schweizer Arbeitslosenquote mit 3,6 Prozent (Stand Februar 2017) angegeben. Die Langzeitarbeitslosen sind dabei meist nicht berücksichtigt, da diese sich bei einem regionalen Arbeitsamt (RAV) registrieren lassen müssen, was die meisten aber nicht tun, da sie keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosenentschädigung haben, erklärt Goetti.