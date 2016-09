Die fünfte Mobilitätswoche Basel Dreiland will nächste Woche die Besucher mit einer Europapremiere locken: Durch Basel soll zum ersten Mal ein Cargo-Korso fahren. Von Dominik Vorhölter Basel. Luzia Borer war es irgendwann leid, ihre Ausrüstung mit dem Mountainbike zu transportieren. „Vor 14 Jahren habe ich mir dann ein Cargo-Bike angeschafft“, verrät die Handwerkerin in der Denkmalpflege. Ihre Einsatzstätten liegen meist in der Basler autofreien Innenstadt. Auf dem elektrisch betriebenen Cargo-Bike, das in diesem Jahr im Fokus der Mobilitätswoche Basel Dreiland (MoWo) steht, kann sie insgesamt 100 Kilogramm transportieren, sagt sie. Das erste Mal in ganz Europa soll im Rahmen der MoWo, die der Kanton Basel-Stadt für den 12. bis 18. September organisiert, ein Cargo-Korso durch Basel rollen. „Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, etwas in der Innenstadt zu transportieren und dabei keinen Lärm oder Umweltverschmutzungen zu verursachen“, erklärt Nicole Schwarz, Kommunikationsbeauftragte des Amtes für Mobilität. Die Parade der Cargo-Bikes soll am Donnerstag, 18. September um 18 Uhr auf dem Marktplatz starten. Die Route führt durch die Rheingasse über die Wettsteinbrücke zum Bankverein und von dort über den Barfüßerplatz zurück zum Startpunkt. „Wir hoffen auf mehr als 100 Teilnehmer. Es ist auch möglich mit einem einfachen Rad und Anhänger mitzufahren“, schildert Martin Dolleschell, Projektleiter der Mobilitätswoche. Erst vor kurzem hatte das Amt für Mobilität den Fördertopf für den Erwerb eines Kistenvelos um 30 000 Franken erhöht. „Diese sind eine Art Transportbikes für Familien, aber wir haben mehr als 130 Anträge gezählt“, weiß Schwarz. Sie rechnet fest damit, dass die erste europäische Cargo-Bike-Parade ein Erfolg wird. Die MoWo widmet sich jeden Tag einem anderen Thema. Insgesamt erwartet die Besucher 60 Aktionen in Basel und im Dreiland, um die verschiedenen Facetten der umweltfreundlichen Mobilität kennenzulernen. „Wir möchten, dass die Bürger erleben, wie viel Lebensqualität umweltschonende Mobilität bietet“, erläutert Nicole Stocker, stellvertretende Leiterin des Bau- und Verkehrsdepartements. Zum Beispiel bieten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) einen Rundgang an, bei dem die Passanten alles über die Verlängerung der Tramlinie 3 nach Saint-Louis erfahren. Ebenfalls können die Besucher in einem Simulator erleben, wie es sich anfühlt, eine Straßenbahn zu lenken. Mit der Aktion will der Kanton Basel-Stadt einen Beitrag zur Europäischen Mobilitätswoche leisten, die Bürger für nachhaltige Fortbewegung sensibilisieren soll. „Wir leisten mit dem Cargo-Korso Pionierarbeit“, verkündet Stocker. Neben der BVB sind auch die Handelskammer beider Basel Pro Innenstadt sowie die SBB an der MoWo als Hauptpartner beteiligt.