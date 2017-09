Basel Ausdauer erproben

Basel. Eng in den Langen Erlen wird es am morgigen Mittwoch, 27. September, dem letzten Mittwoch vor den Schweizer Herbstferien. Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche drehen dort joggend ihre Runden und legen gemeinsam mehr als 10 000 Kilometer zurück, wie die Organisatoren mitteilten. An den Basler Schulen hat der Waldlauf Lange Erlen Tradition. Seit 34 Jahren nehmen Schüler der fünften bis zehnten Klassen daran teil und absolvieren so viele Runden à 4,7 Kilometer wie möglich.

Dabei geht es nicht darum, als erste oder erster die Ziellinie zu überqueren, sondern sich zu bewegen und Kinder und Jugendliche für Ausdauertraining zu begeistern. Alle Runden, die unter 35 Minuten abgeschlossen werden, zählen. Spazierend gelingt dies nicht, aber mit leichtem Dauerlauf ist die Zeitvorgabe auch für weniger Trainierte einzuhalten. Je mehr Runden absolviert werden, desto attraktiver werden die Preise. Die besten Teams erhalten einen Wanderpokal fürs Klassenzimmer.

„Eine gute Ausdauer braucht man nicht nur beim Fußball oder Marathon, sondern in fast allen Sportarten“, sagt Organisator Yves Moshfegh vom Pädagogischen Zentrum PZ.BS. Um dies zu belegen, wird wie in den vergangenen Jahren ein erfolgreicher Sportler vor Ort sein: Patrick Mendelin, Schweizer Meister im Unihockey mit dem SV Wiler-Ersigen und gleichzeitig Spieler im Nationalliga B-Verein Unihockey Basel Regio, wird Autogramme geben und vielleicht auch die Frage beantworten, ob er zusätzliche Ausdauer braucht, weil er in zwei Vereinen gleichzeitig spielt.

Der 34. Waldlauf Lange Erlen findet am morgigen Mittwoch, 27. September, statt. Start und Ziel ist die Sportanlage Schorenmatte in Basel. Der Startschuss fällt um 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Yves Moshfegh, Fachexperte Sport, PZ.BS, unter Tel. 0041/ 79 465 68 06 und per E-Mail an yves.moshfegh@bs.ch. Videos und Fotos gibt es im Internet unter www.edubs.ch/waldlauf.