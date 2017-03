Basel Austausch mit Hong Kong

Basel. Der Kanton Basel-Stadt nutzt die Art Basel in Hong Kong, um den kulturellen Austausch mit der chinesischen Metropole zu intensivieren und die Anliegen der Messe Schweiz im asiatischen Markt zu unterstützen. Eine Basler Delegation reist zu diesem Zweck an die Eröffnung der fünften Ausgabe der bedeutenden Kunstmesse, hieß es gestern in einer Pressemitteilung des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt.

Heute wird die fünfte Ausgabe der Art Basel in Hong Kong mit einer Vernissage eröffnet. Der chinesische Ableger der weltweit wichtigsten Messe für moderne und zeitgenössische Kunst unterstreicht die Bedeutung des asiatischen Marktes für den Standort Basel.