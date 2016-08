20:01 FIFA legt Gehalt für Präsident Infantino fest: 1,5 Millionen Franken

19:44 Merkel steht ohne Abstriche zu ihrem Satz "Wir schaffen das"

Maranello - Auch ein Jahr nach ihrem Satz "Wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise steht Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter ohne Abstriche zu ihrer Einschätzung. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Satz richtig war", sagte Merkel nach Gesprächen mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi im italienischen Maranello. Der Satz habe eine bestimmte Haltung und eine bestimmte Motivation ausgedrückt. "Ich glaube, dass wir vieles geschafft haben, aber auch etliches zu tun bleibt", sagte sie. "Aber aus meiner Sicht war dieser Satz berechtigt und richtig."

19:24 Pentagon: Zweifel an Moskaus Darstellung der Tötung des IS-Sprechers

Washington - Die USA zweifeln die russische Darstellung an, wonach russische und nicht amerikanische Kräfte den IS-Propagandachef Abu Mohammed al-Adnani in Syrien getötet haben. "Wir haben keinerlei Informationen darüber, welche die russische Darstellung stützen würden", sagte ein Pentagon-Sprecher. Er wiederholte, die US-geführte Koalition habe einen "Präzisionsschlag" gegen al-Adnani ausgeführt, dessen Ergebnisse nach wie vor ausgewertet würden.

19:22 Luftwaffe übernimmt Nato-Luftraumüberwachung über Baltikum

Ämari - Die Bundeswehr übernimmt in den kommenden vier Monaten zusammen mit Frankreich erneut die Nato-Luftraumüberwachung über Estland, Lettland und Litauen. Ein Geschwader der Luftwaffe übernahm heute das Kommando auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari von Großbritannien. Für den Einsatz wurden vier "Eurofighter" und ein Kontingent von rund 120 Soldaten nach Estland verlegt. Gemeinsam mit vier in Litauen stationierten französischen Kampfjets sollen sie bis Anfang Januar den Luftraum über den baltischen Staaten schützen. Diese haben keine eigene Luftverteidigung.

18:52 Schallmauer durchbrochen: Bundesliga investiert halbe Milliarde Euro

Düsseldorf - Die Fußball-Bundesliga hat auf dem Transfermarkt eine Schallmauer durchbrochen. Erstmals in ihrer Historie gaben die 18 deutschen Elite-Clubs mehr als eine halbe Milliarde Euro an Ablösesummen für neue Spieler aus. Nach dpa-Berechnungen investierten die Vereine im EM-Rekordsommer 512,59 Millionen Euro in fast 150 Neuzugänge. Damit wurde die letztjährige Ausgabe-Bestmarke von 300 Millionen Euro pulverisiert.