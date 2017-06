Basel Autofahrerin fährt Töff an

Nachrichten-Ticker

00:47 Absolute Mehrheit für Macron-Lager offiziell bestätigt

Paris - Das Mitte-Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat die Parlamentswahl nach noch unvollständigen Ergebnissen klar gewonnen. Angaben des Innenministeriums aus der Nacht zufolge kamen Macrons Partei La République en Marche und die verbündete Zentrumspartei MoDem zusammen auf 331 der insgesamt 577 Sitze. Die Schwelle für die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen. 97 Prozent der Stimmen seien ausgezählt, hieß es.

00:33 Absolute Mehrheit für Macron-Lager offiziell bestätigt

Paris - Das Mitte-Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat die die Parlamentswahl nach noch unvollständigen Ergebnissen klar gewonnen. Angaben des Innenministeriums aus der Nacht zufolge kamen Macrons Partei La République en Marche und die verbündete Zentrumspartei MoDem zusammen auf 331 der insgesamt 577 Sitze. Die Schwelle für die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen. 97 Prozent der Stimmen seien ausgezählt, hieß es.

00:31 Opferzahl in Waldbrandgebiet in Portugal könnte noch steigen

Lissabon - Im Waldbrandgebiet in Portugal rechnen die Einsatzkräfte mit steigenden Opferzahlen. Mindestens 61 Menschen kamen bei dem Feuer bislang ums Leben. Bis zum Abend hatten Feuerwehr und Rettungskräfte noch nicht alle Dörfer erreicht, weil es teils noch zu heftig brannte. Die Flammen wüten seit Samstag in der Region Pedrógão Grande, knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Starker Wind hatte das Feuer noch angefacht. Viele der Opfer verbrannten in ihren Autos bis zur Unkenntlichkeit.

23:17 Merkel gratuliert Macron zum Sieg bei der Parlamentswahl

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Erfolg bei der Wahl zur Nationalversammlung gratuliert. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte am Abend Glückwünsche und die Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit beider Länder und auf europäischer Ebene. Macrons neue Partei La République en Marche hat bei der Parlamentswahl mit ihren Verbündeten eine klare absolute Mehrheit erreicht. Allerdings war die Wahlbeteiligung so niedrig wie nie zuvor in Frankreich.

23:11 Deutsche U21 mit Pflichtsieg gegen Tschechien zum EM-Start

Tychy - Deutschlands U21-Fußballer sind mit einem Pflichtsieg gegen Tschechien in die Europameisterschaft gestartet. Der Schalker Max Meyer und der Neu-Münchner Serge Gnabry trafen beim 2:0 im polnischen Tychy zum verdienten Auftakterfolg. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz hat sich in der schweren Gruppe C eine gute Ausgangsposition geschaffen. Nur die Gruppenersten und der Beste von drei Gruppenzweiten erreichen das Halbfinale. Weitere Gegner der DFB-Auswahl sind am Mittwoch Dänemark und drei Tage später Italien.