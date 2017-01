Basel (sda). Dank günstigen Witterungsbedingungen ist die Ozon- und Stickstoffdioxid-Belastung 2016 in den beiden Basel auf den tiefsten Wert seit Messbeginn in den 1980er Jahren gesunken. Weiterhin großräumig übermäßig ist die Ozonbelastung.

Der häufige Regen von Mai bis Juli hat indes dazu geführt, dass der durch Sonneneinstrahlung bedingte Ozonanstieg weniger stark ausfiel als im Vorjahr, wie das Lufthygieneamt beider Basel gestern mitteilte. Die Zahl der Stunden mit großer Belastung ging deutlich zurück: In Sissach etwa von 151 auf 51 Stunden, auf dem Chrischona von 701 auf 359 Stunden. Der Jahresgrenzwert der Stickstoffdioxid-Konzentration wurde an der Feldbergstraße in Basel sowie entlang der Autobahn im Hardwald überschritten. Im Hardwald lag der Wert an zwei Tagen über dem Tagesgrenzwert. 2015 war dies noch an sechs Tagen der Fall. An der Feldbergstraße sanken die Überschreitungen von acht Tagen auf einen. Bei der Feinstaub-Belastung wurde der Jahresgrenzwert an der Feldbergstraße überschritten.