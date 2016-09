18:44 Jolie lässt sich von Pitt scheiden

18:43 NOAA: Vergangener Monat war wärmster August seit Beginn der Messungen

18:16 Dax-Anleger halten sich vor Notenbank-Tag zurück

Frankfurt/Main - Einen Tag vor wegweisenden geldpolitischen Entscheidungen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax rettete heute nur ein kleines Plus von 0,19 Prozent auf 10 393 Punkte über die Ziellinie. Der Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1184 US-Dollar fest.

18:04 Ehe-Aus für "Brangelina"

18:01 SEK nimmt mutmaßlichen Extremisten in Kölner Flüchtlingsheim fest

Köln - Eine Spezialeinheit der Polizei hat in einem Flüchtlingsheim in Köln einen 16 Jahre alten Syrer unter Extremismusverdacht festgenommen. In dem Gedränge, das durch den plötzlichen SEK-Einsatz entstanden sei, seien mehrere Flüchtlinge leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 16-Jährige soll sich in der letzten Zeit stark radikalisiert haben, so dass von ihm nach Einschätzung der Polizei "eine ernstzunehmende Gefahr" ausging. Weitere Einzelheiten sollten zunächst nicht bekannt gegeben werden.