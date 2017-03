Basel Basel-Stadt ist Gewalt-Hochburg

In Basel-Stadt sind 2016 mehr Straftaten registriert worden als im Vorjahr: 27 734 Straftaten aller Kategorien wurden verzeichnet, was ein Plus von 6,1 Prozent bedeutet. Laut Kriminalitätsstatistik ist der Kanton somit die statistische Gewalt-Hochburg der Schweiz.

Basel (sda). Schlagzeilen wie „Basel kriminellste Stadt der Schweiz“ habe er ungern gelesen, sagte der baselstädtische leitende Staatsanwalt Beat Voser gestern vor den Medien. Basel-Stadt hatte in der Kriminalitätsstatistik mit 13,1 Gewaltstraftaten pro tausend Einwohner die höchste Quote, gefolgt von den Kantonen Neuenburg (8,5) und Genf (7,9). Basel-Landschaft hatte 2,6, und am wenigsten Appenzell Innerrhoden mit 2,0.

Am meisten zu tun hatten die baselstädtischen Strafverfolger auch 2016 mit eigentlichen Strafgesetzbuch-Fällen (StGB): Auf diese entfielen 21 118 Fälle oder 76,1 Prozent der unter Kriminalität registrierten Straftaten. Betäubungsmittelfälle machten 13,4 Prozent aus, Ausländerrechtliches 9,5 Prozent sowie Bundesnebengesetze ein Prozent.

Voser empfahl zur Ursachenforschung die Benutzung eines Agglo-Zuges in die Stadt an irgendeinem Freitagabend; da könne man das „Vorglühen“ des Partyvolkes eindrücklich erleben. Die Personen, welche die Polizei dann in den Morgenstunden nach Schlägereien oder anderen Delikten fasse, seien fast immer betrunken und oder verladen.

Gewaltdelikte nahmen zu

Bei den Gewaltdelikten wurde in Basel-Stadt entgegen dem leicht rückläufigen Schweizer Trend eine Zunahme von zwei Prozent auf 2515 Fälle verzeichnet. Reduziert auf Gewalt im engeren Sinne sei jedoch die Deliktzahl um sechs Prozent gesunken, sagte Voser. Häusliche Gewalt habe es in Basel-Stadt entgegen dem Schweizer Trend weniger gegeben.

Stark zugenommen hat Gewalt gegen Beamte: Die 248 Fälle waren fast eine Verdoppelung. Ein Faktor ist laut Voser das Empfangszentrum für Asylbewerber, wo Streit regelmäßig ausarte und Beamte betroffen seien. So ein Zentrum stehe nicht in jedem Kanton. Zudem verwies er auf Autonomen-Saubannerzüge und marodierende „FCB-Pseudofans“.

Ein weiterer Sonderfaktor von Basel-Stadt ist die Landesgrenze – rund zwei Drittel des direkten Umlands sind Ausland. Dies macht sich beispielsweise bei vielen gestohlenen Velos bemerkbar, die oft nach Frankreich gingen, oder illegalen Einreisen, die etwa bei Jugendlichen stark zugenommen haben.

Im Übrigen haben Einbruchdiebstähle um ein Prozent abgenommen auf 1339 Fälle. So bilanzierte Voser, die Gesamtzunahme der StGB-Fälle zwar als „unschön“, doch liege man weiter klar unter dem letzten Peak von 2012. Kriminalitätsstatistisch sei der Kanton Basel-Stadt derzeit durchaus „auf einem gutem Weg“.

Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr in Basel-Stadt unter dem Strich bei 37 Prozent bei den StGB-Delikten. Dies bedeutet eine Verbesserung um 2,1 Punkte, wie der Statistik weiter zu entnehmen ist. Bei den Einbruchdiebstählen stieg die Quote um 9,8 Punkte auf 23,7 Prozent.