Basel Basler Clubfestival zieht positive Bilanz

Der Verein „BScene – Das Basler Clubfestival“ hielt am Montag seine Mitgliederversammlung ab. Nach fünfjährigem Engagement – zuletzt als Präsidentin und bis 2016 zudem als Programmverantwortliche – verlässt Jennifer Jans die „BScene“. Tobias Metzger übernimmt ab sofort den Vorsitz und bleibt weiterhin als Programmverantwortlicher tätig. Die bisherige Kommunikationsverantwortliche, Nicole Saladin, ist zukünftig für das neue Ressort Helferwesen und Kassensystem zuständig. Das Amt Kommunikation und Medien übernimmt Lynn Riegger. Noel Michel ist neu für das Marketing der BScene verantwortlich. Weiterhin im Vorstand bleiben Nils Koechlin (Technische Leitung und Clubs), Yannick Lanz (Finanzen) und Oliver Schürmann (Sponsoring und Fundraising). Die Versammlung gratulierte Luisa Bitterlin zu ihrem erfolgreichen ersten Jahr als Geschäftsleiterin.

Nach der BScene ist vor der BScene und dementsprechend sind die Vorbereitungen für die kommende Festivalausgabe am 2. und 3. März 2018 bereits im Gange. Der Startschuss für die Bandanmeldungen fällt dieses Jahr am 7. August.

Rückblick

Die 21. Ausgabe der BScene legte wie in den Jahren zuvor den Schwerpunkt auf die hohe musikalische Qualität und Vielfältigkeit der Stilrichtungen. Mit 38 lokalen Bands stand auch dieses Jahr die Basler Szene im Fokus. Eine neu zusammengestellte achtköpfige Jury aus Basler Szene-Kennern hatte die Qual der Wahl, aus den 320 Bandbewerbungen ein Programm mit 70 Acts zusammen zu stellen. Nebst den lokalen Bands wurden 25 nationale und sieben internationale Gruppen aus Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweden und Neuseeland gebucht. Nach langer Abwesenheit fand dieses Jahr wieder ein Metal-Abend statt.

Das Festival startete mit dem Special„Bigband meets Popszene“. Studenten arrangierten Songs von Greis, Anna Aaron und The Bianca Story zu einer Coverversion für die Bigband, die von den Künstlern zusammen mit der Bigband der Jazzschule Basel live aufgeführt wurden. Die Veranstaltung „8x15. von SRF Virus“ war am Freitag zu Gast bei der BScene, womit erfolgreich ein Mini-Festival im Festival präsentiert wurde. Die Space Tourists, Kush Karisma und Sons of Morpheus tauften an der BScene ihre neuen Platten und spielten erste Live-Kostproben davon. Das Grand Beatbox Battle GBBB wurde zum neunten Mal im Rahmen der BScene veranstaltet. Auch dieses Jahr traf man das gesamte Who is Who der weltweiten Beatboxszene auf der Bühne an.

Newcomer wurden auch in der diesjährigen Ausgabe bewusst im Programm berücksichtigt.

Neben großen Namen wie Dillon, Chefket, Anna Rossinelli und dem frischgebackenen Swiss-Music-Award-Gewinner Nemo, konnte man am Freitag und Samstag viel Neues entdecken. Bleu Roi, East Sister, Kobra Effekt und Octanone gelang es, die Leute in die Clubs zu ziehen. Da die Kaserne am Samstag den Metalheads und Hip-Hoppern gehörte, verteilte sich die Indieszene stark auf die kleineren Venues mit dem Epizentrum Sommercasino. Allgemein waren die Clubs während beiden Tagen sehr gut besucht, was eine hervorragende Festivalstimmung hervorbrachte, heißt es im Rückblick der Veranstalter.