Von Michael Werndorff

Bisher nie gesehene historische Film- und Bildaufnahmen aus mehr als 100 Jahren Basler Fasnacht können Besucher im Rahmen einer interaktiven Multimediainstallation der Ausstellung Basler Fasnacht im Museum der Kulturen erkunden. Möglich macht das der mit 10 000 Franken dotierte Humorpreis der Walter Pfister-Stiftung, der dem Verein Basler Fasnachtswelt verliehen wurde.

Basel. „Die Besucher der Ausstellung können die Fasnacht endlich anfassen“, freute sich Dominique Mollet, Präsident des Vereins Basler Fasnacht, der am Dienstag mit Dominik Wunderlin, stellvertretender Direktor und Kurator des Museums der Kulturen Basel, den neuen Touchscreen der Öffentlichkeit vorstellte. Für Interessierte bietet sich nun die Möglichkeit, zusätzlich zum seit dem Jahr 2004 bestehenden Angebot des Museums, die Basler Fasnacht multimedial per Touchscreen zu erkunden. Wunderlin erklärte, dass es nun möglich sei, historische Fasnachtsobjekte zu zeigen, die nicht in die Räumlichkeiten passen würden.

Unter anderem sind die Vorläufer der Guggen zu sehen, ein Begriff, über dessen Ursprung es sich streiten lässt, wie der Kurator sagte. Fest stehe, dass der Ursprung nicht in Basel verortet werden könne, sondern der Begriff eingewandert sei. Darüber hinaus ermöglichen die Bilddokumente auch Einblicke in die Ateliers der Larvenmacher, zudem gibt es Lithografien von Umzugsaufstellungen zu sehen, die im 19. Jahrhundert angefertigt wurden.

Bei der Auswahl des Bild- und Filmmaterials wurde großen Wert darauf gelegt, die ganze Bandbreite der Basler Fasnacht darzustellen, wie Mollet im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Dabei habe man auf das eigene Archiv wie auch auf private Sammlungen zurückgegriffen. Laut Mollet können nicht nur Touristen Neues entdecken, auch Basler dürften gespannt sein, würden diese die Fasnacht nach persönlicher Neigung aus unterschiedlichen Blickwinkeln –­ Gugge, Clique oder Schnitzelbank –­ erleben. Sowieso sei der Brauch sehr vielfältig, verwies Mollet auf die Lebendigkeit der Basler Straßenfasnacht mit ihren großen Laternen, Wagen und musizierenden Zügen, etwas, das ohne Film- und Tonaufnahmen kaum vermittelt werden könne. Teil des umfangreichen Multimedia-Angebots ist auch das Bewerbungsvideo des Bundesrats, das der Basler Fasnacht zum Titel Unesco-Weltkulturerbe verhelfen soll. Felix Rudolf von Rohr, ehemaliger Obmann des Fasnachts-Comité, der in dem zehnminutigen Film die Bedeutung des Brauchs erklärt, zeigte sich im Rahmen des Pressetermins überzeugt, dass die Basler Fasnacht diesen Titel bald tragen wird. Die Entscheidung wird in der ersten Dezemberwoche in Seoul fallen.

n Das Museum ist donnerstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 7. März, ist die Schau von 12 bis 18 Uhr geöffnet.