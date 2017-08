Basel Baz-Herausgeber kauft Zehnder

Basel (sda). Die Baz Holding in Basel hat den Wochenzeitungsverlag der Familie Zehnder übernommen. Dadurch gelangt der Herausgeber der „Basler Zeitung“ in den Besitz von 25 Gratiszeitungen, die in zahlreichen Regionen der Deutschschweiz verteilt werden. Die beiden Medienunternehmen gaben die Transaktion gestern in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Der Kauf erfolgte rückwirkend zum 1. Januar. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Zehnder Verlag erreiche mit seinen Gratiszeitungen 800 000 Leser, wie es heißt.