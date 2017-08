Basel Bei Demo vier Beamte verletzt

Basel (sda). Bei einer unbewilligten Demo in Basel haben Teilnehmer am Mittwochabend Polizisten mit Steinen und Feuerwerk angegriffen. Vier Beamte wurden verletzt. Die Polizei setzte Gummischrot ein. Am Nachmittag hatten Besetzer ein Haus an der Schwarzwaldallee verlassen müssen.

Rund 200 Personen versammelten sich kurz vor 22 Uhr bei der Kaserne und zogen von dort durch die Stadt in Richtung Schwarzwaldallee. Dabei hätten die Demoteilnehmer Böller abgeschossen. Die Polizei stoppte eine halbe Stunde später den Demozug in der Erlenstraße. Mehrere Teilnehmer wurden abgemahnt. Danach bewarfen laut Angaben der Polizei Chaoten mehrere Beamte mit Steinen, Feuerwerk und Böllern.

Die Polizei setzte Gummischrot ein. Die Demonstranten errichteten eine Straßensperre. Schließlich drängte die Polizei die Gruppe zurück, wobei sich die Kundgebung in Splittergruppen auflöste. Die Polizei hielt sieben Personen an und überprüfte deren Personalien. Danach wurden sie wieder entlassen. Ein verletzter Polizist wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei wurden bei den Ausschreitungen mindestens ein Auto und ein Tramwartehäuschen beschädigt.