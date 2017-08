Basel Benzin in der Wiese

Regio (ads). Bei einem Unfall auf dem Bahnübergang in Steinen bei Lörrach, wo gestern ein Lastwagen mit seinem Aufbau an der Oberleitung der S6 zwischen Basel und Zell hängengeblieben ist, lief auch eine große Menge Diesel aus. Dieses gelangte teilweise in den Fluss Wiese.

Diese passiert auf ihrem Weg von Deutschland nach Basel die Langen Erlen, wo Basel-Stadt Trinkwasser aus dem Boden gewinnt. Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben aufgrund des Unfalls die Trinkwasseraufbereitung in den Langen Erlen abgestellt. Wie Dietmar Küther von den IWB im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, hätten Wasserproben aber gezeigt, dass es keine Dieselbelastung gebe. Er rechne damit, dass bis heute Nachmittag die Trinkwassergewinnung wieder aufgenommen werden könne.

Die S6 zwischen Basel und Zell war gestern bis 16 Uhr auf dem Abschnitt Lörrach-Zell für den Bahnverkehr unterbrochen.

Nach Ermittlungen entlud ein Mann in Steinen seinen Lkw. Anschließend fuhr er los und vergaß, den Ladekran einzufahren. Bei der Fahrt über den Bahnübergang blieb dieser an der Oberleitung hängen.

Heinrich Ueberwasser, Präsident des Districtrats des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB), kündigte gestern an, diesen Unfall in der TEB-Vorstandsitzung am 1. September in Bad Bellingen ansprechen zu wollen.