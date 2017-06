Basel Bereit für die Zukunft

Von Adrian Steineck

Im Tierpark Lange Erlen werden derzeit einige Weichen für die Zukunft gestellt. Ob die zweite Etappe des Wisent-Projekts, neue Veranstaltungen im Parkrestaurant Lange Erlen oder ein Überblick, welche Jungtiere derzeit wo anzutreffen sind – beim gestrigen Pressegespräch gab es eine breite Palette von Themen, die angeschnitten wurden.

Basel. Edwin Tschopp, Geschäftsführer des Erlen-Vereins Basel, und Tierparkleiter Bruno Ris hatten Einiges zu erzählen. Gleich in mehreren Bereichen des Tierparks Lange Erlen stehen in den kommenden Monaten und Jahren Veränderungen an.

Heimat für Wisente

Am Nachhaltigsten das zukünftige Gesicht des Tierparks prägen wird das Wisent-Gehege für die Rinderart, die auch als Europäischer Bison firmiert (wir berichteten). Die europäischen Wisente – drei Kühe und ein Kalb – hätten sich seit September 2015 im Tierpark gut eingelebt. Die zweite Etappe des Geheges wird Waldanteil umfassen und soll im kommenden Jahr eröffnet werden. Im Sommer beginnen die Hauptarbeiten, in deren Zuge der Erlenparkweg zurückgebaut wird und der Waldpavillion den Wisenten weichen muss.

Nach der Fertigstellung des Geheges wird der Tierpark Lange Erlen zu einem von fünf Zucht-Standorten für die seltenen Wisente in der Schweiz. Ein Stier aus Polen soll dafür sorgen, dass voraussichtlich ab dem Jahr 2019 Wisent-Nachwuchs in Basel begrüßt werden kann, wie Tschopp sagte. Die Finanzierung des rund 1,1 Millionen Franken teuren Projekts stehe dank großzügiger Spenden nahezu vollständig, das fehlende Geld soll noch gesammelt werden.

Die Spielaue entsteht

Langsam Formen an nimmt auch die „Spielaue“, wie der geplante Spielplatz im Tierpark heißt. Im Frühjahr nach den Fasnachtsferien war mit den Arbeiten begonnen worden, die Fundamente für die Spielgeräte sind bereits betoniert. Die Anlage soll in der Folge mit Kunstfelsen gestaltet und im Spätherbst fertiggestellt werden. Voraussichtlich im Frühjahr folgt die Einweihung des Spielplatzes, bei der auch Hugo Hirsch, das Maskottchen des Tierparks Lange Erlen, seinen Auftritt haben soll.

Sommertheater für Kinder

Apropos Hugo Hirsch: Das Maskottchen hat während der Sommerferien bereits alle Hände voll zu tun. Nach einem Jahr Unterbrechung wird nämlich das Kasperletheater beim Parkrestaurant wiederbelebt. „Wir wollten die Märchenaufführungen für die ganze Familie weiterführen, nachdem der langjährige Regisseur Eugen Urfer im Jahr 2015 gestorben war und es dadurch zu einer Unterbrechung kam“, sagte Geschäftsführer Alexandre Schmitt.

Aus diesem Grund wird mit dem Basler Theater Arlecchino ab der kommenden Woche und bis zum 12. August das Stück „Rotkäppli und Hugo Hirsch“ aufgeführt.

Die Darbietungen, die montags bis samstags um 14.30 und 16.30 Uhr stattfinden, sind kostenlos, bei Gefallen wird gespendet.

Überdachung geplant

Beim Restaurant ist auch eine Überdachung von 1300 Quadratmetern des Außenbereichs geplant. Dazu setzen die Organisatoren auf sogenannte Stretch-Zelte aus Südafrika, die größere Menschengruppen bei Veranstaltungen vor Regen schützen. „Diesen Wunsch gab es bei unseren Besuchern schon lange“, sagte Schmitt.

Nachwuchs bei Tieren

Wie stets im Frühjahr und im Sommer gibt es im Tierpark Lange Erlen zahlreiche Jungtiere. „Endlich haben wir wieder junge Wildkatzen“, freute sich Tierparkleiter Ris. Vermutlich zwei Tiere sind es, die von der Mutter bisher noch vor neugierigen Blicken verborgen werden. Zugleich appellierte Ris an die Besucher, keine Jungtiere zu füttern, da vier Kaninchen wegen verantwortungsloser Fütterung gestorben seien.

Auch die schwarzen Schwäne aus Australien, die zu den Ureinwohnern des 1871 gegründeten Parks und zu den wenigen nicht-einheimischen Arten dort gehören, haben Nachwuchs. „In einem Tierpark geht die Arbeit niemals aus“, sagte Tschöpp.