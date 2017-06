Basel Bern soll „Herzstück“ fördern

Nachrichten-Ticker

18:47 Erdogan darf in Deutschland nicht vor Landsleuten sprechen

Berlin - Die Bundesregierung hat einen geplanten Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern in Deutschland verboten. "Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist. Da gibt es verfassungsrechtliche Rechtsprechung, dass wir das auch können", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Moskau. Die Türkei verurteilte das Verbot in scharfer Form. Deutschland messe mit "zweierlei Maß", klagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin der Staatsagentur Anadolu zufolge.

18:41 Dax geht auf Talfahrt - stärkerer Euro belastet

Frankfurt/Main - Der Dax ist stark unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex rutschte kurzzeitig unter 12 400 Punkte. Der starke Euro, der auf den höchsten Stand seit 13 Monaten stieg, trug maßgeblich zur trüben Stimmung am deutschen Aktienmarkt bei. Der Leitindex schloss letztlich mit minus 1,83 Prozent auf 12 416 Punkte knapp über seinem Tagestief. Der Euro stieg am Nachmittag bei 1,1435 US-Dollar auf den höchsten Stand seit 13 Monaten und wurde am frühen Abend etwas tiefer zu 1,1421 Dollar gehandelt.

18:06 Bundestag beschließt höhere Strafen für Wohnungseinbruch

Berlin - Bei Wohnungseinbrüchen sollen künftig härtere Strafen greifen. Der Bundestag beschloss eine Gesetzesänderung, wonach für den Einbruch in eine "dauerhaft genutzte Privatwohnung" künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr gelten soll. Bislang sind hier Strafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorgesehen - und in "minder schweren Fällen" drei Monate bis fünf Jahre. Künftig soll der Strafrahmen zwischen einem und zehn Jahren liegen. Minder schwere Fälle soll es hier künftig nicht mehr geben.

18:03 Irakische Armee nimmt symbolträchtige Moschee in Mossul ein

Mossul - Drei Jahre nach Ausrufung des IS-Kalifats hat Iraks Armee mit der Großen Moschee von Mossul das bisherige Symbol für die Macht der Terrormiliz erobert. Anti-Terroreinheiten brachten das weitgehend zerstörte Gebäude in Mossuls Altstadt unter Kontrolle, wie ein Armeesprecher erklärte. Mit der Einnahme der mittlerweile zerstörten Moschee wurde für Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi der Untergang des Kalifats besiegelt. Der IS hatte vor genau drei Jahren in einer Audiobotschaft die Errichtung eines "Islamischen Kalifats" in Syrien und im Irak verkündet.

18:02 27 Verletzte bei Straßenbahn-Kollision in Berlin

Berlin - Bei einem Straßenbahn-Unfall in Berlin sind 27 Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden zehn Opfer ins Krankenhaus gebracht. Zwei Bahnen der Linie M10 waren am Mittag auf der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße zusammengestoßen. Die beiden Züge sollten aneinander vorbei fahren, wie ein Sprecher der BVG sagte. Warum sie zusammenstießen, sei unklar. Als Gründe kämen eine falsch gestellte Weiche oder etwas im Gleisbett infrage.