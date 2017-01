Basel (wer). Auf ein intensives Jahr mit weltweiten Um- und Aufbrüchen hat der Präsident der Handelskammer beider Basel (HKBB), Thomas Staehelin, beim Neujahrsempfang geblickt. Vor rund 750 Mitgliedern und Gästen aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie zeigte sich Staehelin zuversichtlich, denn das Vertrauen in die Akteure der Schweiz habe zugenommen. „Die Wirtschaft wird positiver beurteilt, und es macht den Anschein, dass in der Schweiz der Optimismus wieder wächst“, betonte der scheidende HKBB-Präsident am Dienstagabend. Allerdings seien Prosperität und Erfolg nicht selbstverständlich. Mut, Weitsicht und Investitionen seien wichtige Voraussetzungen hierfür.

Er forderte, in zukunftsgerichtete und offene wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen zu investieren, die das Unternehmertum fördern. Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative mit Augenmaß trage dazu bei, so der Präsident weiter. Die Bilateralen Verträge, aber auch Freihandels- und Investitionsschutzabkommen mit Drittstaaten seien wichtig, erklärte Staehelin, der drei wichtige Investitionsziele formulierte.

Investiert werden müsse in die Bildung, denn gut ausgebildete Fachkräfte seien für die Zukunft des Werk- und Denkplatzes Schweiz von essenzieller Bedeutung. Er verwies nicht nur auf eine starke Universität und gut aufgestellte Fachhochschulen, sondern auch auf eine gute Berufsausbildung. Hier stünden insbesondere die MINT-Berufe – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik –­ im Blickpunkt, wo sich bereits jetzt schon ein Fachkräftemangel abzeichnet. Gegensteuern will die HKBB unter anderem mit ihrem Angebot auf Ausbildungsmessen und der Veranstaltung von Wirtschaftswochen, wie Staehelin erklärte.

Ein zweites Investitionsziel bildet der Raum. „Wirtschaft braucht Platz, auch in der Region Basel“, forderte der HKBB-Präsident nicht jede Wirtschaftsfläche einzeln zu betrachten. Vielmehr müssen die Entwicklungspotenziale der einzelnen Areale sinnvoll aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt werden – auch über Kantonsgrenzen hinweg.

Ebenfalls zentral für den Wirtschaftsstandort ist die Investition in die Verkehrsinfrastruktur, weshalb sich Staehelin für den Bau des Rheintunnels, der Durchmesserlinie und des trimodalen Umschlagplatzes in BaselNord aussprach. Allerdings sollten die Projekte keinesfalls blindlings vorangetrieben werden, sprach er die Risiken der Großinvestitionen an, vielmehr sei kritischer Sachverstand gefragt. HKBB-Direktor Franz Saladin unterstrich abschließend die Bedeutung der Projekte. „Wir setzen uns dafür ein, nicht weil wir der grenzenlosen Mobilität frönen, sondern weil wir wissen, dass nur gute Verkehrsinfrastrukturen einen Wirtschafts- und Wohnraum prosperieren lassen.