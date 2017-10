Basel Besserer Austausch

Nachrichten-Ticker

18:17 Mehrere Fußgänger in London von Auto angefahren und verletzt

London - Mehrere Menschen sind am Nachmittag in London von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Die Hintergründe des Vorfalls an der bei Touristen beliebten Exhibition Road im Stadtteil South Kensington waren zunächst völlig unklar. Die drei großen Museen in der Nähe trafen besondere Sicherheitsvorkehrungen. Der Vorfall weckte bei vielen Menschen in London böse Erinnerungen: Großbritannien ist in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel eines Terroranschlags geworden.

18:03 Hurrikan "Nate" trifft auf die US-Golfküste

New Orleans - Hurrikan "Nate" ist weiter erstarkt und hat weite Teile der US-Küste am Golf von Mexiko bedroht. Präsident Donald Trump rief bereits vorab für Louisiana mit der Metropole New Orleans den Notstand aus, damit aus Washington rasch Hilfen fließen können. Vom südöstlichen Louisiana bis zur Grenze zwischen Alabama und Florida galt eine Sturmflut-Warnung. An einigen Küsten sei mit mehr als drei Meter hohen Wellen und Überschwemmungen zu rechnen, hieß es. In New Orleans verhängte Bürgermeister Mitch Landrieu für die Nacht zum Sonntag eine Ausgangssperre.

17:42 Drei tote Deutsche bei Busunglück in der Türkei

Istanbul - Bei einem Busunfall an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei sind drei Reisende aus Deutschland tödlich verunglückt. Weitere zehn Insassen seien bei dem Unfall auf einer Autobahn in Antalya verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Einer befinde sich in kritischem Zustand. Von der Zeitung "Hürriyet" veröffentlichte Fotos zeigten einen schwer beschädigten Kleinbus, der umgestürzt auf dem Dach lag. Der Fahrer wurde den Informationen zufolge festgenommen.

17:18 Tote bei Busunglück in der Türkei - Auch Deutsche an Bord

Istanbul - Ein Bus mit deutschen Reisenden an Bord ist an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei verunglückt, drei Menschen starben. Weitere zehn Insassen seien bei dem Unfall auf einer Autobahn in Antalya verletzt worden, berichtete die Zeitung "Hürriyet". Ob Deutsche zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt. Fotos zeigten einen schwer beschädigten Reisebus, der umgestürzt auf seinem Dach lag. Der Fahrer wurde den Informationen zufolge festgenommen.

17:14 BBC: Drei große Museen in London evakuiert

London - Nach dem Vorfall mit einem Auto, das mehrere Fußgänger erfasst hatte, sind in London nach Informationen der BBC drei große Museen evakuiert worden. Dabei handle es sich um das Natural History Museum, das Science Museum und das Victoria and Albert Museum an der Exhibition Road. Die Gegend ist bei Touristen sehr beliebt. Die Hintergründe des Vorfalls waren nach Polizeiangaben zunächst völlig unklar.