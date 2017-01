Basel (sda). Mit 412 Neubauwohnungen sind im vergangenen Jahr im Kanton Basel-Stadt weniger Wohnungen erstellt worden als im Rekord-Vorjahr mit 788. Dennoch war es die dritthöchste Neubauproduktion seit 20 Jahren, wie das Statistische Amt gestern mitteilte.

Zum aktuellen Ergebnis maßgeblich beigetragen haben zwei größere Überbauungen, auf die rund 60 Prozent aller neu erstellten Wohnungen entfielen. Gut 72 Prozent der neu erstellten Wohnungen sind Mietwohnungen, 23 Prozent Eigentumswohnungen, und je zwei Prozent sind Einfamilienhäuser und Genossenschaftswohnungen.

Waren im 2015 vier von fünf Neubauwohnungen in Kleinbasel entstanden, so legte vergangenes Jahr stattdessen Großbasel mit der Hälfte der neuen Wohnungen am meisten zu. 37 Prozent wurden in Kleinbasel und 14 Prozent in Riehen gebaut.

Laut der Wohnbaustatistik verfügten 42 (Vorjahr: 39) Prozent der Neubauwohnungen über drei Zimmer, 33 (30) Prozent zwei und 18 (20) Prozent vier Zimmer.

Die Wohnfläche einer Neubauwohnung betrug im Schnitt 90 (82) Quadratmeter. Dies ist deutlich größer als der Durchschnitt aller Wohnungen von 80 Quadratmetern.

Auftraggeber der Wohnbauten war vergangenes Jahr mit 40 Prozent der Projekte ein Unternehmen der Immobilienbranche. 33 Prozent ließ eine Fonds- oder Investmentgesellschaft bauen – „Betongold“ glänzt also weiter. Vom Rest entfielen 15 Prozent auf Private oder Einzelfirmen und acht Prozent auf Pensionskassen und Anlagestiftungen.

Aus Umbauten wie Dachstockausbauten, Wohnungszusammenlegungen oder Aufteilungen sowie Umnutzungen entstanden insgesamt 190 (131) neue Wohnungen. 84 (106) wurden zwischenzeitlich aufgehoben und 75 (178) abgebrochen. Zusammen mit den Neubauwohnungen verbleibt 2016 eine Nettoproduktion von 443 (635) Einheiten – bei einem Zehnjahresdurchschnitt von rund 280 Einheiten.

Noch zeichnet sich kein Ende des Wohnbaubooms ab: Derzeit befinden sich laut dem Statistischen Amt rund 1100 (950) Wohnungen in der Bauphase. Diese würden in den kommenden Jahren auf den Markt kommen und weiter zu einer hohen Wohnungsproduktion beitragen.