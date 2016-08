Basel (sda). Weil er mit seinem Sturmgewehr an der Universität Basel aufgetaucht ist, hat ein junger Mann am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 24-Jährige gab an, dass er am Abend an einer militärischen Schießübung habe teilnehmen wollen.

Die Meldung, dass sich im Kollegiengebäude der Universität am Petersplatz ein Mann mit einem Sturmgewehr aufhalte, sei bei der Polizei gegen 14.40 Uhr eingegangen, heißt es. Umgehend sperrten Beamte das Gebäude ab und durchsuchten es. Der gesuchte Mann wurde schließlich im Untergeschoss des Kollegiengebäudes angetroffen, geht aus einer Mitteilung hervor.

Sein Sturmgewehr war nicht geladen, und den Verschluss führte er getrennt mit, heißt es weiter. Die Polizei stellte die Waffe vorübergehend sicher.