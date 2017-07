Basel Binationales Team vollstreckt Haftbefehl

Basel. Einen gesuchten 27-Jährigen konnte ein gemeinsames Einsatzteam von Bundespolizei und Schweizer Grenzwachtkorps am Mittwochvormittag am Badischen Bahnhof in Basel verhaften. Gegen den Mann, der seinen Wohnsitz in den Niederlanden hat, bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Justizbehörden im thüringischen Meiningen wegen Hausfriedensbruchs. Die noch offene Geldstrafe von 500 Euro konnte der 27-Jährige nicht begleichen und wurde zur Verbüßung einer 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.