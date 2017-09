Basel BKB: Änderung bei der Pension

23:02 Deutsche Basketballer erreichen EM-Achtelfinale

Tel Aviv - Die deutschen Basketballer um NBA-Jungstar Dennis Schröder haben mit dem dritten Vorrundensieg das EM-Achtelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming bezwang Angstgegner Italien mit 61:55 und steht erstmals seit zehn Jahren bei der EM wieder in einer K.o.-Runde. Trotz einer Handverletzung war Schröder mit 17 Punkten zum vierten Mal bester deutscher Werfer.

23:01 US-Börsen: Nordkorea-Konflikt und Hurrikan "Irma" belasten

New York - Der sich zuspitzende Nordkorea-Konflikt sowie ein weiterer heraufziehender Hurrikan haben die US-Börsen belastet. Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende büßte der Dow Jones Industrial 1,07 Prozent auf 21 753,31 Punkte ein, womit seine Gewinne aus der vergangenen Woche bereits wieder ausradiert wurden. Der Euro kostete zur Schlussglocke an der Wall Street 1,1914 Dollar.

22:19 Obama kritisiert Trumps "Dreamer"-Politik scharf

Washington - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Migrationspolitik seines Nachfolgers Donald Trump scharf kritisiert. "Diese jungen Leute ins Visier zu nehmen, ist falsch, weil sie sich nichts haben zuschulden kommen lassen", schrieb Obama auf Facebook. Er hatte als Präsident im Jahr 2012 ein Programm aufgelegt, das es 800 000 Kindern von illegalen Zuwanderern ermöglichte, problemlos in den USA zu leben. Trump beendete nun das Programm. Es sei nicht vereinbar mit Recht und Gesetz und widerspreche der Verfassung.

21:49 Bericht: Fast 2500 Webseiten mit Kinderpornografie gelöscht

Berlin - Nach Hinweisen an das Bundeskriminalamt sind einem Zeitungsbericht zufolge im Jahr 2016 fast 2500 Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten im In- und Ausland gelöscht worden. Das gehe aus einem Bericht der Bundesregierung hervor, mit dem sich das Kabinett befassen soll und der der "Rhein Neckar Zeitung" vorliege. Knapp 40 Prozent der Fälle hätten Webseiten mit Providern in Deutschland betroffen. 70 Prozent dieser Inhalte seien spätestens zwei Tage nach Eingang der Hinweise beim BKA gelöscht worden. Nach einer Woche betrug die Löschquote 96 Prozent, wie es heißt.