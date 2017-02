Riehen. Die Fondation Beyeler feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Nicht nur mit der viel beachteten Monet-Ausstellung, sondern auch mit drei besonderen Ausstellungen ihrer Sammlung. Über das Jahr hindurch wird die Sammlung Beyeler aus drei verschiedenen Perspektiven gezeigt: Mit einem Blick zurück, einem Blick in die Gegenwart und einem Blick nach vorne.

Die erste Sammlungsausstellung unter dem Titel „Das Original“ ist eine Hommage an die Museumsgründer Ernst und Hildy Beyeler und empfindet die allererste Sammlungshängung bei der Eröffnung der Fondation Beyeler vor 20 Jahren nach. Dabei werden die persönliche Sicht des Gründerehepaars auf ihre eigene Sammlung und somit auch der Ausgangspunkt für zukünftige Präsentationen nochmals ersichtlich. Eröffnet wird diese Präsentation am 5. Februar, sie ist bis 7. Mai zu sehen (wir berichten noch).

Der Presse wurde gestern zudem die Film-Installation von Matthias Brunner vorgestellt. Diese ist für die Fondation Beyeler anlässlich der Ausstellung „Monet“ entstanden. Sie dauert 30 Minuten und ist von der Symphonie Nr. 4 von Arvo Pärt untermalt.Kaum eine Filmgattung ist so stark mit der bildenden Kunst verbunden, wie der impressionistische Film der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts mit dem Impressionismus der französischen Malerei. Rein stilistisch betrachtet, wurden Filmpioniere und Regie-Ikonen wie Abel Gance, Jean Epstein, Germaine Dulac und Louis Delluc stark von der impressionistischen Malerei des 19. Jahrhunderts geprägt. Aber auch zahlreiche andere große Künstler wie Man Ray, der sich später einen Namen bei den Surrealisten gemacht hat, oder Regisseure wie Jean Vigo und Jean Renoir, die zum Vertreter des poetischen Realismus gehörten, wurden in ihren frühen Werken vom französischen Impressionismus geprägt. So wurde der Impressionismus zur Eingangspforte für spätere, radikale Veränderungen der Filmsprache, schreibt das Museum.

Wer die Farben der impressionistischen Malerei im noch jungen damaligen Kino vermisst, wird großzügig entschädigt durch die raffinierte Filmtechnik, die sich durch schnelle Montagen, Zeitraffer, Unschärfen, Doppelbelichtungen oder Lichtreflexionen auszeichnet.

Die filmische Collage mit Ausschnitten aus 25 Filmen der zwölf berühmtesten Regisseure, die damals in Frankreich für Furore sorgten, ist als eine Hommage an die impressionistische Malerei zu betrachten und an den impressionistischen Film, aus dem später der abstrakte Film sowie auch der Surrealismus und der poetische Realismus hervor gingen.