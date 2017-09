Basel Blume von Hawaii: Matinee

17:15 May: Großbritannien will Übergangsphase nach Brexit

London - Die britische Premierministerin Theresa May will mehr Zeit für den Austritt ihres Landes aus der EU kaufen. Dafür hat sie in ihrer Grundsatzrede in Florenz eine Übergangsphase nach dem Brexit vorgeschlagen. Sie gehe von einer Dauer von etwa zwei Jahren aus, sagte May. Das werde "wertvolle Sicherheit schaffen". May deutete an, dass Großbritannien während dieser Übergangszeit Beiträge in den EU-Haushalt zahlen könnte. Großbritannien zahlt jährlich etwa zehn Milliarden Euro netto in den EU-Haushalt ein.