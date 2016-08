Von Jürgen Scharf Basel. Ein entmachteter Herzog, ein verbannter Sohn, Bösewichte, Machtspiele, Geschwisterliebe, Rache und ein glückliches Ende – das ist der Inhalt einer typisch italienischen Oper wie „Bianca e Fernando“, der zweiten, selten gespielten Belcanto-Oper von Vincenzo Bellini. Das Sujet dieses in Vergessenheit geratenen Frühwerks ist eine Variante des Typus der Rettungs-Oper: Die Kinder von Carlo, dem Herzog von Agrigent, holen den Vater aus dem Kerker. Stoff für dramatische Handlung wie für lyrische Arien. Wenn das Volkshaus zum Opernhaus wird, dann gastiert die Opera Basel, diesmal wieder mit einer unkonventionellen Inszenierung und einem neuen Sitzplatzkonzept – ganz im Sinn von Oper zum Anfassen. Anstelle einer üblichen Ausstattung und Bühnentiefe gibt es ein Laufsteg-Geviert: Umringt von den Darstellern sitzt das Publikum auf den teuren Plätzen mitten im Geschehen auf Drehstühlen. (Den besseren Überblick hat man aber von den billigeren erhöhten Plätzen rund um den Catwalk). Sogar der Dirigent wechselt bei dieser mobilen Oper mit dem Pult. Das schafft Unmittelbarkeit. Kunstvolle und aufwändige Kostüme Mit dem bunt bebilderten Bühnenvorhang (freizügig gemalte Kampfmotive in Renaissancemanier) verfolgt der holländische Künstler Peter George d’Angelino Tap, Regisseur, Bühnenbildner und Kostümdesigner in Personalunion, den Ansatz eines Gesamtkunstwerks: Die Sänger, in sehr kunstvolle und aufwändige Kostüme gekleidet, verschmelzen mit den Figuren des Bühnenprospekts und werden zu einem Teil des Bühnenbildes – die Idee, optisch ungewöhnlich, funktioniert. Wenig Bühnenmaschinerie muss aufgefahren werden, nur zwei fahrbare Objekte, ein Käfig, auf dem sich Bianca mit ihrer Auftrittsarie einführt, und ein Wägelchen mit Baldachin und Harfe in einem wunderbaren Frauenduett. Die Kostümorgie passt zu den ausdrucksstarken Belcanto-Stimmen der meist jungen Schweizer Sänger. In der Hauptrolle überzeugt der Basler Tenor Michael Feyfar als Fernando mit tenoralem Schmelz, und heldenhafter Attitüde. Ihm zur Seite seine Schwester Bianca, mit einer großen Romanze, wirkungsvoll und sehr lyrisch gesungen von der koloratursicheren Eva Fiechter. Bellini, der in dieser Zweitfassung seiner zweiten Oper, die den originalen Titel „Bianca e Fernando“ wieder trägt, nicht nur auf das vom Continuo gespielte Rezitativ, sondern auch auf die einteilige Arienform verzichtet, überwindet auch die alte Nummernoper. Doch hört man, dass er an Rossini geschult und es noch kein ausgereifter Personalstil des reifen Bellini ist. Großer Wurf, der an Verdi gemahnt Die Kavatine des Carlo, dem eingekerkerten Vater der Titelfiguren, ist ein großer Wurf, der an Verdi gemahnt. Sie wird von Martin Snell mit profundem Bass stilvoll in den Raum gestellt, der sich in einen Thron verwandelt hat. Im Zentrum steht der Tyrann Filippo, den Flurin Caduff mit präziser Charakterzeichnung und ausdrucksvollem Bassbariton verkörpert: eine ideale Besetzung. Wie überhaupt die Charaktere der einzelnen Stimmen sehr passend sind. Durchwegs wird große Oper, typisches Bellini-Melos und opulente Vokal-Artistik geboten. Das Basler Festivalorchester, das man von den Silvesterkonzerten her kennt, geht unter dem lebendigen, impulsiven und theatergerechten Dirigat von Thomas Herzog gut mit. Der Opera Basel-Chor besteht die Herausforderung, vor allem im dreistimmigen Männerchor. Da bei dieser effektvollen Produktion schöne Melodien und Italianità pur, überzeugende Stimmen, große Solo- und Ensemblenummern, Kavatinen und Kabalettas erklingen, zu denen noch eine rekonstruierte Ouvertüre kommt, kann man von einem Bellini-Fest mit der Leidenschaft eines großen Theaterabends reden! n Vorstellungen: 1. September, 20 Uhr, 3. September, 17.30 Uhr (Dernière)