Basel. Über sechs Millionen Zuschauer in 44 Ländern hat die irische Tanz-Sensation „Rhythm of the Dance“ bereits begeistert. Im Januar 2017 wird die Erfolgsgeschichte von der National Dance Company of Ireland auf ausgewählten Schweizer Bühnen fortgesetzt – darunter Basel, wo die Show am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, im Musicaltheater zu Gast ist.

Damit ist „Rhythm of the Dance“ die einzige Broadway-Show, die je in der Schweiz getourt hat. Als Special Guests sind drei junge irische Tenöre dabei.

„Rhythm of the Dance“ ist eine mitreißende Live Show, eine Hommage an die Geschichte Irlands und an die Kunstform des irischen Tanzes. Die Tänzer nehmen die Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise. Angefangen im irischen Newgrange treten sie ihren Weg in verschiedene Ortschaften an. Durch die Inspirationen in anderen Ländern vermischen sich traditionelle irische Klänge mit den Rhythmen neuer Kulturen. Die zweistündige Show erzählt in atemberaubendem Tempo von der Reise in fremde Welten und Ären, von Nostalgie und Moderne und verschmilzt dabei Tanz und Musik.

Die Aufführung vereint Irish und Modern Dance mit mystischen Klängen und irischen Rhythmen. „Rhythm of the Dance“ geht unter und direkt in die Beine. Tickets in den Geschäftsstellen unserer Zeitung