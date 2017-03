Basel Coop wird zu „Cler“

Basel (sda). Die Detailhändlerin Coop zieht sich vollständig aus dem Bankengeschäft zurück: Die Basler Kantonalbank (BKB) kauft dem Detailhändler dessen Anteil an der Bank Coop ab und verpasst dieser den neuen Namen „Bank Cler“.

Vor der Übernahme des 10,4 Prozent-Aktienpakets von Coop hatte die BKB schon im Dezember die meisten Anteile der Gewerkschaften gekauft. So baut der Basler Kantonalbank-Konzern seine Beteiligung an seiner mit 32 Filialen landesweit tätigen Tochter jetzt auf 75,8 Prozent aus. Der Rest ist im Streubesitz; die Aktie bleibt kotiert.

Als neuer alleiniger Haupteigentümer will die BKB ihre Tochter mit Sitz in Basel fit machen für die Zukunft, wie BKB-Bankratspräsident Andreas Sturm am Donnerstag vor den Medien sagte. Das sei viel einfacher als mit einem starken Partner aus einer ganz anderen Branche. Dass überdies der alte Name Bank Coop nach Skandalen belastet war, war am Donnerstag kein Thema: 2014 hatten tausende falsch adressiert verschickte Kontoauszüge Negativschlagzeilen gemacht.

Der BKB-Konzern verstärkt zwecks Synergien und Effizienz schon seit einer Weile in Backoffice und IT die Zusammenarbeit des Stammhauses mit knapp 800 Vollstellen und der nationalen Tochter mit 442 Stellen. Die BKB hat traditionell eine Staatsgarantie, die 1999 dazu gestoßene Bank Coop nicht.