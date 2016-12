Jahresend-Rallye in den Basler Kleintheatern: In die Silvestervorstellungen geht das Publikum mit einer ganz besonderen Erwartungshaltung, ähnlich wie bei Premieren. Dies sagt Helmut Förnbacher, Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter des Förnbacher Theaters im Badischen Bahnhof Basel. Mit dem bekannten Theatermann und seiner Frau, der Schauspielerin und Bundesfilm-Preisträgerin Kristina Nel, sprach Jürgen Scharf über die Herausforderung, an einem Abend drei Mal hintereinander die gleiche Silvester-Komödie auf die Bühne zu bringen.

NEL: Eines ist sicher, Silvester ist unglaublich gefragt, weil die Leute es lieben, sich unterhalten zu lassen. Und mit diesen drei verschiedenen Uhrzeiten spricht man verschiedene Altersstufen an. Die, die mit der Familie gehen wollen, kommen um fünf, dann sind sie um acht wieder zu Hause. Dann gibt es die, die gehen vorneweg schön essen, die kommen um viertel vor acht und lassen dann das Jahr ausklingen. Zur letzten Vorstellung kommen die, die es schätzen, den Jahreswechsel beschwingt begehen wollen. Wir machen das schön mit Kerzen im Foyer und großer Pause über Mitternacht. Die Schauspieler kommen dazu, das ist sehr gemütlich und heimelig. Und es gibt viele Leute, die das jedes Jahr mitmachen.

NEL: An Silvester ist das eigentlich sehr schön. Es ist durchaus anstrengend, aber wenn man drin ist in den Vorstellungen, spürt man es nicht so. Wir machen es für das Ensemble angenehm. Für die Schauspieler gibt es Catering, etwas zu essen und zu trinken, aber Alkohol erst ganz am Schluss. Es herrscht immer gute Stimmung und dadurch, dass die Vorstellungen mit Pausen sind, hat man einen langen, langen Abend zusammen.

NEL: Man hält es gut durch. Aber man spürt es am nächsten Tag in den Knochen. Es ist in diesem Jahr eher anstrengend für meinen Mann und Dieter Mainka, die ja keine zwanzig mehr sind. Drei Mal hintereinander so ein Stück zu spielen, ist schon eine heftige Geschichte. Aber es geht gut. Vor zwei Jahren habe ich die „Offene Zweierbeziehung“ drei Mal gespielt. Das ist auch eine Frage im Kopf. Man muss sich positiv dazu einstellen und es ist eine Kräfteeinteilung, ähnlich wie beim Leistungssport.

NEL: Nein, man muss wie neu einsteigen. Es ist wieder eine neue Vorstellung. Das ist, weil es Theater ist, nicht so schwierig, weil jedes Mal andere Leute im Publikum sind. Gerade die mittlere Vorstellung ist oft die schwierigste, wenn die Zuschauer vom Essen kommen; da muss man sie wirklich abholen und sich als Schauspieler voll reinschmeißen.

NEL: Weil das ein tolles Silvesterstück ist, eine Komödie, leicht, aber nicht seicht, und auch optisch eine Augenweide in diesen schönen historischen Kostümen. Und es muss auch von der Länge her passen. Da können wir nicht „Endstation Sehnsucht“ spielen. Sonst wären wir morgens um drei noch dran.

NEL: Das hängt damit zusammen, dass es vom organisatorischen Aufwand her kaum machbar ist, dazwischen umzubauen. Die drei Uhrzeiten haben sich ganz gut eingeführt. Aber man spürt schon, dass wir nicht mehr, wie am Anfang, die Einzigen sind, die drei Mal an Silvester spielen, sondern dass es inzwischen jeder macht. Die Theater- und Kulturinteressierten - das ist ein Kuchen, der wird nicht größer. Es gibt schon viele Leute, die an Silvester speziell etwas unternehmen, aber das Angebot ist so riesig, dass sich die Leute aufteilen, im Theater, bei Konzerten, Partys. Für viele ist das Feuerwerk der Stadt Basel auch eine Alternative.

FÖRNBACHER: Nein, nein, im Gegenteil. Die Leute kommen ja ins Theater mit einer festlichen Laune. Es ist eine unglaublich positive Welle, die man da empfängt.

FÖRNBACHER: Die Erwartung der Zuschauer ist anders. Es ist merkwürdigerweise ähnlich wie bei Premieren. Die Leute kommen festlich gestimmt, haben eine positive Erwartungshaltung. Bei Premieren kann es ja auch sein, dass die Leute kritisch hereinkommen, das ist an Silvester nicht so. Da wollen sie sich im Prinzip gut unterhalten und freuen sich auf diesen Abend, das ist schon zu spüren. Es ist eine wirklich schöne Atmosphäre, gerade in einem Theater, in dem man so familiär, in einem intimen Rahmen beieinander ist.

FÖRNBACHER: Wenn man den Molière drei Mal hintereinander spielt, ist das schon Hochleistungssport. Aber ein Hochleistungssportler macht das ja gern. Und es ist ja auch eine ungeheure Befriedigung, das geschafft zu haben...

FÖRNBACHER: Weil es ein Klassiker ist, eine der besten Komödien der Theaterliteratur: gescheit, witzig und erst noch unterhaltend. Da kann auch eine ganze Familie hineingehen. Wenn man jemanden einlädt, muss man nicht ständig Angst haben, man ist im falschen Stück.

FÖRNBACHER: Indem man sich motiviert. Es ist ja auch ein Adrenalinschub, den man da kriegt, und man kriegt ja sehr viel vom Publikum zurück. Ein richtig schöner Applaus am Schluss gibt einem wieder Push für die nächste Vorstellung. Wir Schauspieler bauen uns in der Garderobe gegenseitig auf. Die letzte Vorstellung legen wir so, dass wir viertel vor zwölf Pause machen. Und um zwölf stoßen wir dann alle mit einem Glas Champagner mit den Zuschauern auf das Neue Jahr an – ein unglaublich schöner, berührender Moment!

Sie spielen drei Mal Molière an Silvester. Sind Silvestervorstellungen denn so gefragt?

Sie stehen an diesem Abend selber auf der Bühne. Wie ist es, drei Mal hintereinander aufzutreten?

Wie hält man das physisch durch?

Wie sieht es aus mit dem Text, wird es dann Routine?

Und warum gerade „Der Geizige“?

Und warum drei Mal das gleiche Stück?

Herr Förnbacher, Sie haben ja als Titelheld die Hauptarbeit an Silvester. Warum machen Sie das, sind Sie ein Masochist?

Ist es an Silvester anders als sonst im Jahr?

Aber so ein Theater-Marathon verlangt doch Kondition, auch von einem erfahrenen Schauspieler wie Ihnen...

Warum haben Sie gerade diese Komödie gewählt?

Wie halten Sie sich munter, um noch in der dritten Vorstellung fit zu sein?