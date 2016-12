Er hat zwei Deportationen, drei Konzentrationslager und einen Todesmarsch überlebt: Shlomo Graber. Seine Erinnerungen hat der heute 90-Jährige nun in einem Buch festgehalten, aus dem er gestern Vormittag Schülern im Leonhard- Gymnasium in Basel erzählte.

Basel. Geboren 1926 in Majdan in der heutigen Ukraine, wächst Graber nach dem Umzug der Familie 1931 in dem kleinen ungarischen Städtchen Nyírbátor auf. Im Alter von 14 Jahren nimmt sein Leben jedoch eine tragische Wendung: „1941 haben sie uns nach Polen deportiert“, erzählt Graber. Dabei seien sie „wie Vieh“ eingetrieben worden. Angekommen an der Grenze, wird die Familie dann in einem provisorischen Lager untergebracht, aus dem sie der Vater – er gehörte damals dem Arbeitsdienst der ungarischen Armee an – durch Bestechung eines Feldwebels befreien kann. „Wir haben dann eine Aufenthaltsbewilligung bis 1944 bekommen“, schilderte der Autor weiter.

Als jedoch am 19. März 1944 Ungarn von den Nationalsozialisten besetzt wurde, mussten sie schon wenige Tage später den gelben Davidstern auf ihre Kleidung nähen. „Mein Vater musste sein Geschäft schließen und die ungarische Regierung erließ ein antijüdisches Gesetz nach dem anderen.“ Anfang Mai kamen dann Truppen in ziviler Kleidung in die Stadt und forderten alle jüdischen Bewohner auf, sich im Hof der Synagoge zu melden. Diese erhielten einen Tag Zeit, einige Sachen zu packen und sollten sich am kommenden Morgen wieder melden. „Sie haben uns dann mitgenommen und in die Stadt gebracht“, erinnerte sich der Autor. Später seien sie im Bahnhof in Viehwaggons gesteckt worden – mehr als 70 Menschen in jeden Waggon – mit lediglich zwei Eimern für Wasser und für die Notdurft.

Im Mai 1944 kamen Graber und seine Familie im Konzentrationslager Auschwitz an. „Sie haben uns einfach auf der Seite rausgeschmissen“, erzählte der Überlebende. Dann wurden sie von den Nationalsozialisten „wie Tiere“ getrieben und später selektiert. „Ein deutscher Offizier hat in einem Moment über Leben und Tod entschieden“, berichtete Graber die weiteren Geschehnisse. Er habe noch gesehen, wie seine Mutter verschwunden sei, aber nicht gewusst, dass sie schon eine Stunde später umgebracht worden war. „Sie haben uns erzählt, sie seien in ein anderes Lager gebracht worden.“ Nachdem Graber und sein Vater in einer großen Baracke alle Wertsachen abgeben mussten, wurden ihnen in einer anderen Halle die Haare geschnitten und sie erhielten Häftlingskleidung. Außerdem habe ein SS-Mann erklärt: Ab heute seien sie Untermenschen und hätten deshalb keine Namen mehr. Stattdessen wurden ihnen Nummern zugewiesen – 42649 –, die Graber und sein Vater auf einem Streifen Stoff erhielten.

Nach rund zehn Tagen in Auschwitz wurden die beiden dann in das Konzentrationslager Fünfteichen gebracht. Dort arbeiteten sie als Zwangsarbeiter für die Waffenindustrie, bevor sie ein paar Wochen später in das Lager nach Görlitz verlegt wurden. „In Görlitz hat man uns in zwei Arbeitsgruppen eingeteilt: Maschinenbau und Waggonbau“, erzählte Graber. Er ist dort bei einer weiteren Selektion nur knapp dem Tod entronnen, war er doch bei einer Gewichtsmessung unter die vorgegebenen 30 Kilo gefallen.

Im Februar 1945 wurde das Lager Görlitz evakuiert, und die 1500 Gefangenen wurden auf einen „Todesmarsch“ durch verschiedene Dörfer nach Rennersdorf und später wieder nach Görlitz geschickt. Insgesamt kamen dabei „500 von 1500 zurück“.

Anschaulich schilderte Graber in seinem Vortrag seine Erlebnisse und stellte sich später den Fragen der Schüler, die als Weihnachtsgeschenk eine Ausgabe seines Buches, gesponsert von der Buchhandlung „Orell Füssli“, erhielten. n Grabers Erinnerungen sind unter dem Titel „Der Junge, der nicht hassen wollte“ im Riverfield Verlag erschienen.