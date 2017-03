19:48 Bericht: Fillon warnt Partei vor "Gift der Spaltung"

19:46 Abgasskandal: EU-Kommission will Druck auf VW erhöhen

Brüssel - Bei der Aufarbeitung des VW-Abgasskandals will die EU-Kommission offenbar den Druck auf Volkswagen erhöhen. Wie die "Welt" sowie das "Handelsblatt" melden, wollen die nationalen Verbraucherschutzbehörden der EU-Staaten morgen aller Voraussicht nach erstmals gemeinsam einen Rechtsverstoß feststellen. Volkswagen habe gegen europäische Verbrauchergesetze verstoßen, das könne nicht ohne Konsequenzen bleiben, sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova dem "Handelsblatt". Sie verlangte betroffenen Kunden in der EU finanziell oder durch zusätzliche Service-Leistungen entgegenzukommen.

18:52 Union und SPD einig über Mittelstandsentlastung

Berlin - Union und SPD haben sich auf steuerliche Entlastungen und zusätzliche Investitionsanreize für den Mittelstand geeinigt. Vom 1. Januar 2018 an sollen Betriebe Ausgaben für sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter wie Bürostühle, Computer oder Werkzeuge bis zu einem Wert von 800 Euro sofort nach der Anschaffung beim Fiskus abschreiben können. Das bestätigten Koalitionskreise in Berlin. Bisher gelten 410 Euro als Obergrenze. Zuvor hatte das "Handelsblatt" von der Einigung berichtet. Von der Maßnahme profitieren sollen besonders kleinere Mittelständler und Handwerker.

18:51 Berliner Staatssekretär soll BER an den Start bringen

Berlin - An den Berliner Flughäfen werden nach einem offenen Führungsstreit die wichtigsten Führungsposten neu besetzt. Der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup soll als neuer Flughafenchef den neuen Hauptstadtflughafen BER an den Start bringen. Der Aufsichtsrat ernannte den Stadtplanungs-Ingenieur einstimmig zum Nachfolger Karsten Mühlenfelds, der nach eigenmächtigen Personalentscheidungen morgen seinen Posten räumen muss. Zugleich kündigte der Aufsichtsratschef, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, seinen Rückzug aus dem Kontrollgremium an.