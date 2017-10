Basel Den Flughafen besser an die Bahn anbinden

Von Adrian Steineck

Wer den EuroAirport (EAP) mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen will, der muss bisher vom Bahnhof SBB in Basel aus den Bus nehmen. Mit einer Bahnanbindung soll der Flughafen zukünftig besser an den Regionalverkehr angebunden werden. Der Bundesrat hat jetzt grünes Licht für eine Teilfinanzierung des Projekts gegeben.

Basel. Drei Projekte sind es, die der Bund im Rahmen des 11,5 Milliarden Franken teuren Ausbaus des Schweizer Bahnnetzes fördert. Während das Basler Herzstück Ende September kein Ja für Bundesgelder erhielt, ist der Bahnanschluss des EAP Teil des „Step Ausbauschrittes 2030/35“, wie das Maßnahmenpaket heißt. Voraussetzung für eine Förderung durch den Bund war unter anderem, dass das Verkehrsprojekt von öffentlichem Nutzen ist.

Flughafensprecherin Vivienne Gaskell freut sich sehr über diese Entwicklung. „Die Anbindung an das Regionalverkehrsnetz ist heutzutage unverzichtbar für einen Flughafen wie den EAP“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Rund 25 000 Personen – Passagiere wie Angestellte am Standort – fahren täglich mit dem Auto oder dem Bus zum EAP. Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene sei eines der Hauptanliegen der Bahnanbindung. „Das hat auch ökologische Gründe“, sagt Gaskell. Wichtig sei die Anbindung an das regionale französische TER-Netz und die schweizerische S-Bahn. Bei dem Projekt gehe es nicht darum, dass der EAP von Hochgeschwindigkeitszügen angefahren werde.

Zugleich soll eine zuverlässigere Erreichbarkeit des Flughafens vom Bahnhof SBB sowie von Straßburg, Colmar und Mulhouse aus erreicht werden. Zwar verbinden heute verschiedene Busse die Bahnhöfe in Basel und Saint-Louis mit dem EAP, aber: „Mit dem Bahnanschluss kämen unserer Passagiere und Mitarbeiter schneller, zuverlässiger und mit mehr Komfort zum Flughafen. Ab dem SBB wird die Fahrt zum Beispiel elf Minuten betragen“, wie die Flughafensprecherin darlegt.

Derzeit laufen die Vorprojektstudien für den geplanten Bahnanschluss. Bei diesen war es nach einem ersten Beteiligungsverfahren im Jahr 2013 zu einer längeren Pause gekommen, da zunächst die Finanzierung der weiteren Schritte abgeklärt werden musste, ehe im vergangenen Jahr mit den Vorprojektstudien begonnen werden konnte.

Das laut Gaskell 4,8 Millionen Euro teure Vorprojekt wird unter anderem eine Umweltverträglichkeitsstudie beinhalten. Bis Ende des kommenden Jahres soll es abgeschlossen sein. Erste Ergebnisse sollen im April oder Mai kommenden Jahres bei einem zweiten öffentlichen Mitwirkungsverfahren vorgestellt werden. Dann können bei verschiedenen Sitzungen in Lörrach, Mulhouse und Basel-Stadt auch die Bürger ihre Meinung zu dem Projekt einbringen.

Die eigentlichen Arbeiten für den sechs Kilometer langen Bahnanschluss sollen nach aktuellem Stand im Jahr 2020 beginnen. Bis dahin sollen auch die Fragen der Finanzierung geklärt sein. Beim Bahnanschluss arbeitet der EAP mit verschiedenen Projektpartnern zusammen, so mit der Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dem Interreg Oberrhein und der Region Grand Est.

Der Anschluss an die Bahn genieße auch Vorzug vor der Möglichkeit, den Flughafen mit dem Tram anfahren zu können. Zwar gab es in der Vergangenheit schon Pläne für eine Verlängerung des Tramnetzes zum EAP, aber wie diese finanziert werden solle, sei bisher offen.