Von Gabriele Hauger Basel. Was wird da nicht gemeuchelt, gemartert, gestochen und geraubt! Ganz schön heftig, was die alten Griechen einst so trieben. Doch Vorsicht vor schnellen Verurteilungen! Man braucht nur aktuelle Nachrichten anzuschauen. Glänzende Helden „Ganz schön grausam" Bilder der Gewalt in der antiken Welt“ – unter diesem bewusst mit Fragezeichen versehenen Titel zeigt die Skulpturhalle Basel ihre diesjährige Sonderausstellung über Gewaltbilder in der Antike. Dabei will Kuratorin Ella van der Meijden der Frage nachgehen, warum Bilder von Kriegen, Selbstmorden oder Gräueltaten in der Antike allgegenwärtig waren und welchen Zweck diese Darstellungen erfüllten. Gezeigt werden zahlreiche Werke –­ Abgüsse und Originale – aus eigenem Bestand und aus der Sammlung des Antikenmuseums. Empfangen wird der Besucher aber zunächst von zum Teil beklemmenden Werken aus der zeitgenössischen Kunst. Schreie hallen durch den Saal. Sie stammen von Ausschnitten des preisgekrönten Schweizer Films „Chrieg“ mit Szenen voller Aggression. Fotografie, Graffiti, Comic oder Malerei sind weitere aktuelle Beispiele zum Thema Gewalt. Dann geht es eine Treppe hinunter, man wird beschallt von aktuellen Nachrichten von Krieg und Katastrophen. Vis à vis steht der Besucher nun vor einem glänzend weißen Helden in beeindruckender Größe. Es ist der nackte Gott Ares, erstaunlich verletzlich und nachdenklich, gilt er doch seit Homer als Inbegriff des grausamen Kriegers. Fast scheint es, als würde er darüber sinnieren, was er den Menschen als Kriegsgott alles angetan hat. Im ersten Hauptraum, der wie die gesamte Ausstellung mit Bezügen zu Heute versehen ist, finden sich zahlreiche Beispiele für Krieg und Heldentod. Der Krieg spielte im antiken Griechenland eine große Rolle, und war neben Sport und Politik Hauptinhalt des Lebens des freien griechischen Mannes. Mut und Tapferkeit gehörten zu den zentralen Werten und wurden an Tempeln, in Bildnissen, Skulpturen, auf Vasen oder Trinkgefäßen und Grabmälern beschrieben und gefeiert. Dabei wurden die Griechen stets als heldenhaft, siegreich und auch fairer dargestellt als ihre Gegner. Diese Darstellungen dienten der Vermittlung gesellschaftlicher Werte: Ein Mann hatte stark und kriegerisch zu sein, als Grieche gehörte er zur Elite. Sie wurden zudem zur Demonstration der politischen und militärischen Stark und kriegerisch Macht genutzt und dienten quasi als deren Legitimation. Wo die Zentauren, Halb-Pferd-Halb-Mensch (sie stehen auch für den Konflikt zwischen wilder Natur und Zivilisation) oder die Giganten die Ordnung gefährdeten, wurden sie bekämpft. Gleiches galt für die Frau. Sie wurde generell als niedrigeres Wesen angesehen, Raub und Schändung sind häufige Motive. Wenn das weibliche Geschlecht in der Figur der kriegrischen Amazone dagegen rebellierte, galt es, dies gewalttätig zu unterdrücken. Dahinter wird auch die Urangst der Männer vor der Macht des Weiblichen vermutet. Mit der Darstellung der Barbaren wurden zudem bestehende Feindbilder untermauert. Neben kriegerischen Aktionen mit Speeren und Lanzen oder Schleifungen mit Pferdewagen stellt die Antike auch das Leiden und Sterben dar. Der Abguss eines Kriegers, vom Pfeil getroffen, zeigt ihn noch Schwert und Schild haltend kurz vor seinem Tod. Man meint ihn stöhnen zu hören, erkennt seinen Schmerz. Gekämpft wurde auch unter den Göttern. Zeus mit Blitzbündel auf einem Fries oder Hephaistos mit glühenden Kohlen und Zangen – die Götter waren nicht zimperlich. Zwei nebeneinander platzierte Gefäße veranschaulichen, wie unterschiedlich Gewalt gezeigt wird am Beispiel des Selbstmordes des Aias. Wir sehen explizite Gewalt: Aufgespießt von seinem Schwert, das Blut strömt. Und wir sehen die psychischen Qualen vor der Gewalttat: Aias hebt die Arme zum letzten Gebet, neben sich das Schwert, das ihn töten wird. Bei den Griechen gab es – parallel zum heutigen Kirchenasyl – Orte, die heilig waren. Wurden diese mit Gewalttaten gefrevelt, wurde dies zumeist Barbaren zugeschrieben mit dem gleichzeitig versteckten Hinweis, dass Griechen so etwa nicht tun. Regeln nur im Sport Gerade solche Beispiele wecken beim Besucher Assoziationen zu heute: Selbstmordattentat und Tabuüberschreitungen, grausame Rache und Bestrafung, Beschuldigungen des Gegners und Hervorhebung der eigenen Moral, des eigenen Glaubens, Betonung der eigenen Größe – kommt einem irgendwie bekannt vor. Auch das Vergreifen an der Frau in sexueller Raserei wird dargestellt, zum Beispiel am Kopf einer jungen Frau, die an den Haaren gerissen in die Knie gezwungen wird. Allerdings findet sich auch die Umkehrung der Rollen: So gehen in der griechischen Mythologie Frauen auch gewaltsam gegen Männer vor: Die Thebanerinnen zerreißen ihren König. Allerdings: Solche Damen waren Barbarinnen, Außenseiterinnen. Bedrohliche Emanzipation war in der griechischen Welt nicht vorgesehen. Der einzig geregelte Kampf war der Sport, der am Ende der Ausstellung mit der hoch ästhetischen Statuengruppe zweier Pankratiasten im Bodenkampf als Abguss steht. n bis 29. Januar 2017, Di bis Fr, 10 bis 17 Uhr, Sa/So, 11 bis 17 Uhr; Begleitprogramm unter www.skulturhalle.chn siehe auch Kulturpunkt