Basel. Das Kunstmuseum Basel| Gegenwart zeigt vom 15. Oktober bis 26. Januar 2017 eine Einzelausstellung der Künstlerin Joëlle Tuerlinckx, für deren Realisierung sich die 1958 geborene Brüsselerin eingehend mit dem Museum und dessen Basler Kontext beschäftigt hat. Kurator ist Søren Grammel. Während dieses Prozesses ist eine bedeutende Anzahl neuer Werke entstanden, die im gesamten Erdgeschoss des Hauses präsentiert werden. Darunter eine Serie kreisförmiger Assemblagen aus Materialien wie Papier, Textil, Kunststoff, Farbe und Plexiglas, die wie Scheiben auf dem Boden des Museums verstreut liegen. Ihre Motive basieren auf Notizen oder Fundstücken aus dem Alltag – eine banale Papp-Tortenunterlage beispielsweise. Deren goldene Aluminium-beschichtung verwandelt Tuerlinckx für die Ausstellung in einen Farbkreis von mehr als vier Metern Durchmesser, der ein Nachdenken über Gold, Geld, Farbe und Wert provoziert. Tuerlinckx’ Kunst basiert auf der lang anhaltenden Auseinandersetzung mit einfachen Dingen; Fundstücke oder Gebrauchsgegenstände, die ihren Weg kreuzen und von ihr seit drei Jahrzehnten konsequent in einem umfassenden Archiv gesammelt werden. Es handelt sich um Gegenstände, die sie zum Reflektieren über das, was Mensch-Sein bedeutet, inspiriert haben. Die Künstlerin bezeichnet sie als Elemente des Realen. Ihre Arbeit entsteht durch Beobachtung, Erprobung und – wie sie es nennt – Transkription dieser Elemente: einer Form von (Neu-)Lektüre, die die Dinge jenseits ihrer scheinbaren Banalität erfassen und zeigen will. Hierfür setzt Tuerlinckx zahlreiche bildhauerische und malerische Methoden ein, wie zum Beispiel das Kopieren von Gegenständen oder deren Übertragung in ein anderes Material. In ihren Ausstellungen arrangiert Tuerlinckx große Stückzahlen, etwa von Wand- und Boden-Objekten, Collagen und Filmen zu vielstimmigen Ensembles, die Themen der Kunst mit philosophischen Fragen nach dem Verhältnis von Zeit, Ort und Sprache verbinden.