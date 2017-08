Basel Der Umwelt zuliebe

Der Regierungsrat hat dieser Tage die Änderung der Verordnung zum Energiegesetz beschlossen. Zusammen mit dem im November 2016 vom Großen Rat verabschiedeten revidierten Energiegesetz sind die Instrumente zur Fortsetzung der kantonalen Energiepolitik einsatzbereit und treten ab Oktober in Kraft.

Basel. Im Fokus der neuen kantonalen Energiegesetzgebung steht die Verringerung der CO2-Emissionen. Bis zum Jahr 2050 soll der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß pro Einwohner und Jahr in Basel höchstens eine Tonne betragen. Heute liegt er bei knapp vier Tonnen, wie der Regierungsrat mitteilt. An diesem primären Ziel richten sich die neuen gesetzlichen Vorschriften und die künftigen Fördermaßnahmen aus. Dazu soll in Zukunft neben Effizienz- und Sparmaßnahmen verstärkt auch auf den Einsatz erneuerbarer Energien gebaut werden.

Konsequenzen hat dies unter anderem für die Sanierung und Erneuerung von Liegenschaften. Bei Sanierungsprojekten sollen fossile Energieträger wie Öl oder Erdgas für die Produktion von Warmwasser und Heizwärme durch erneuerbare Energien ersetzt werden, sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, wie es weiter heißt. Mögliche Mehrkosten für den Umstieg auf neue Heiztechniken werden mit Beiträgen aus dem Energieförderfonds ausgeglichen. Dank den zusätzlichen Mitteln aus der Teilzweckbindung der eidgenössischen CO2-Abgabe wird dies möglich sein, ohne die kantonalen Abgaben zu erhöhen.

Bei Neubauprojekten lautet die Zielvorgabe „nahe-bei-Null“, das heißt, der Energiebedarf soll weiter sinken und hauptsächlich aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Außerdem müssen neu erstellte Gebäude einen Teil ihrer Betriebsenergie selbst produzieren.

Ein weiteres Potenzial zur Reduktion der CO2-Emissionen liegt in der besseren Nutzung von Abwärme, in der Gebäudehüllensanierung und in der konsequenten Betriebsoptimierung von gebäudetechnischen Anlagen. Auch da wird die neue kantonale Energiegesetzgebung Verbesserungen bringen, unter anderem auch dank der ausgeweiteten Vorbildfunktion der öffentlichen Hand.

Mit der Anpassung der Energiegesetzgebung aktualisiert der Kanton Basel-Stadt seine bereits bisher im nationalen Vergleich fortschrittliche Energiepolitik, wie der Regierungsrat schreibt.