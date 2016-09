Basel (dv). Die Basler Altstadt präsentiert sich zum Tag des Denkmals als historische Oase. Zwischen Heuberg und Blumenrain können die Besucher am Samstag, 10. September, das mittelalterliche Basel im Rahmen verschiedener Aktivitäten und Stadtrundgänge erleben. Jahrzehntelang sei die Altstadt davon bedroht gewesen, abgerissen zu werden, weil sie als zu wenig autogrerecht galt. Heute ist sie einer der attraktivsten Winkel, heißt es in der Informationsbroschüre der Stadt Basel zum Tag des Denkmals. Schon im Mittelalter zählte das Viertel zwischen Heuberg und Blumenrain zu den besten Wohngegenden. So gibt es heute kostbar ausgestattete Adelshöfe und Wohnsitze mit reich verzierten Stuckdecken oder Wandmalereien der großen Basler Familien zu entdecken. Geschichten aus und über das mittelalterliche Viertel können die Besucher am Tag des Denkmals im Rahmen von Führungen erleben. Angeboten werden unter anderem ein archäologischer Spaziergang auf den Spuren der ersten Basler Stadtmauern, ein städtebaulicher Rundgang über die Hügel der Altstadt, ein Spaziergang durch den gotischen Teil Basels oder eine Führung, die von berühmten Dichtern und Denker aus der Stadt am Rheinknie erzählt. Ins Schlössli schauen Auf dem Leonhardskirchplatz spielt das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Erik Nielsen ab 12.30 Uhr zum Mittagskonzert auf. Der Eintritt ist kostenlos. Von 11.45 bis 14 Uhr verkehrt die Rösslitram zwischen Leonhartsplatz und Peterskirchplatz, wo die Besucher einen Informationsstand finden. Auch auf der deutschen Seite wird der Tag des Denkmals begangen. In Weil am Rhein öffnet das Altweiler Schlössli am Sonntag, 11. September, seine Türen. Im Innenhof des Gesindehauses aus dem 17. Jahrhundert lädt die Stadtführerin Monika Merstetten zu einem Rundgang über das Anwesen ein. Die Besucher können das Gerätehaus und den 5000 Quadratmeter großen Garten besichtigen. Dort bietet Gutsbesitzer Erich Ludin Honig und Likör aus eigener Produktion zum Verkauf an. Seine Frau Renate zeigt eine Ausstellung mit Aquarellen und alten Fotos vom Anwesen.