Gut 2000 Seiten stark wird der neuste Projektkatalog für das Agglomerationsprogramm der dritten Generation sein, das der trinationale Verein Agglo Basel in die Bundeshauptstadt Bern Anfang Dezember schicken wird.

Basel. Rund vier Jahre lang war an der Ausarbeitung von zukunftsfähigen Projekten in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland gearbeitet worden. Jetzt hofft man im Dreiländereck auf möglichst viel Fördergelder für die eingereichten Projekte, die ein Investitionsvolumen von rund 600 Millionen Franken haben.

„Es gab ein schwieriges Priorisierungsprogramm, doch das Paket nach Bern wurde einvernehmlich geschnürt“, betonte Guy Morin, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt. Agglomerationsprogramme seien grundsätzlich strategisch sehr wichtig für den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum in der Metropolitanregion Basel. Bereits die ersten beiden Agglo-Programme hätten schon zu guten und nachhaltigen Erfolgen geführt. Daher erhofft er sich jetzt auch von den im Dezember eingereichten Projekten eine möglichst hohe Anerkennung durch den Schweizer Bundesrat und eine entsprechende Förderung. „Angesichts stetig wachsender Zahlen von Bevölkerung und Pendlern im Dreiländereck braucht es einfach eine vernünftige Infrastruktur, nicht zuletzt auch um neue und innovative Arbeitsplätze zu erschließen“, so Morin. Denn jede Staustunde sei schlichtweg eine zuviel.

Welche Projekte schließlich gefördert werden, wird sich im Laufe des nächsten Jahres entscheiden, machte Ulrich Seewers, Vize-Direktor des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE), deutlich. Wichtige Voraussetzung ist unterdessen aber eine positive Volksabstimmung zum Agglo- und Nationalstraßen-Fond im Februar 2017.

Anfang des Jahres 2018 wird dann der Schweizer Bundesrat entscheiden, welche Projekte schließlich und in welcher Höhe in den Genuss der Förderung kommen. Baustart könnte Anfang 2019 sein. Unter anderem sind drei Tramprojekte in Basel und eines in Deutschland (Verlängerung der Tramlinie 8), der Vollanschluss Aesch-Angenstein, der Zubringer Dornach, der Umbau Aeschenplatz, Nordtangente Basel sowie auch sechs Drehscheiben/Bushöfe im Öffentlichen Nahverkehr und jede Menge Velo-Projekte in der Verlosung.

„Seit März 2013 hieß es Sammeln, Verdichten und letztlich beschließen“, erläuterte Patrick Leypoldt, Geschäftsführer des Vereins Agglo Basel nochmals der Versammlung die Vorgehensweise. Als einen Meilenstein bezeichnete er dabei die Gründung von Agglo Basel im Juli 2014 als trinational tätiger Verein. Davor gab es lediglich eine Schweiz-weite Trägerschaft. Dies schätzte nicht zuletzt auch die Lörracher Landrätin Marion Dammann. „Es ist schön, dass auch wir von einem Schweizer Förderprogramm partizipieren können“, betonte sie. In diesem Gremium werde trinational auf Augenhöhe agiert, schätzte sie. Sie begrüßte es daher auch, dass im nächsten Jahr Agglo Basel nicht nur durch den Kanton Jura und die Grand Region Est Zuwachs bekommt, sondern auch durch das Land Baden-Württemberg. Sie hoffe zudem, dass der Landkreis Waldshut ebenfalls Zugang findet.

Voll überzeigt vom nachhaltigen Tun des Aggloprogramm gab sich nicht zuletzt auch Regierungsrat und Agglo-Vize Hans-Peter Wessels. Wo woanders noch nur geredet werde, funktioniere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hier wirklich. „Wir müssen nur noch mehr zeigen, dass wir hier auf höchstem Niveau Vieles über grenzen hinweg auf die Beine stellen“, forderte er.