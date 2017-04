Basel Die Umwelt im Blick

Riehen. Die Förderung der nachhaltigen Entwicklung ist in Riehen in allen relevanten Bereichen fest verankert, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Ziele und Maßnahmen dazu sind im Leitbild 2016 – 2030 und auch in den Leistungsaufträgen festgehalten. Auch die mehrfache Auszeichnung als Energiestadt und die Spitzenresultate im Gemeinderating von Solidar Suisse bezeugen, dass Riehen in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung fortschrittlich ist. In Beantwortung eines parlamentarischen Vorstoßes hat sich nun der Gemeinderat mit den Nachhaltigkeitszielen der UNO auseinandergesetzt und entschieden, die Grundidee der Nachhaltigkeit noch stärker ins tägliche Handeln zu integrieren.