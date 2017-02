Aarau (sda). Dank eines DNA-Profils ist es der Kantonspolizei Aargau gelungen, den mutmaßlichen Täter eines Sexualdelikts zu identifizieren. Der 27-Jährige steht im Verdacht, im Juni 2011 an einem Musikfestival in Wohlen eine minderjährige Festivalbesucherin sexuell genötigt zu haben. Er ist nicht geständig.

Am „Touch The Air“-Festival 2011 war ein unbekannter Mann mit einem Messer bewaffnet in ein Zelt eingedrungen und hatte die damals 17-Jährige zum Oralsex gezwungen. Dank eines DNA-Profils habe nun ein Schweizer aus der Region als mutmaßlicher Täter ermittelt werden können, teilte die Kantonspolizei Aargau gestern mit. Die Erstellung des Profils hatte die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten im November 2016 im Zusammenhang mit einem anderen Delikt angeordnet.