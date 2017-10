Basel Druckabbau zieht sich hin

17:41 Streit um Obergrenze - CSU bremst vor Unions-Spitzentreffen

Berlin - Die CSU dämpft auf dem Weg zu einer Jamaika-Koalition die Erwartungen an eine rasche Einigung mit der CDU auf einen gemeinsamen Kurs. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte dem "Focus": "Ich gehe davon aus, dass die Klärung innerhalb der Union nicht mit einem Treffen zu erledigen ist. CSU-Chef Horst Seehofer sagte der dpa, es werde schwierig werden am Sonntag. Kanzlerin Angela Merkel und Seehofer wollen am Sonntag versuchen, eine gemeinsame Linie für Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP zu finden.